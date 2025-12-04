Una turista anglesa triomfa a les xarxes després de descobrir aquest producte de Mercadona

Saps aquells vídeos que et surten al “Per a tu” i penses: «Ei, doncs això ho he de provar»? Doncs exactament això ha passat amb una turista britànica que s’ha fet viralíssima gràcies a una barreja que ningú s’esperava. Amb només tres ingredients, molta naturalitat i un somriure, ha creat la que molts ja consideren la beguda del moment.
La recepta de l’èxit: senzilla, fresca i viral
La màgia va sorgir en un passadís de Mercadona. La noia va topar amb el clàssic granissat de llimona d’Hacendado sí, aquell que molts tenim oblidat al fons del congelador i va decidir improvisar. En lloc de prendre-s’ho tal qual, el va barrejar amb un bon raig de ginebra, una llauna de Sprite i gel picat. El resultat? Una copa súper refrescant, espurnejant i, sobretot, facilíssima de fer a casa. Al vídeo, la seva cara de felicitat després del primer glop no enganya: és pura satisfacció.
Per què ens ha agradat tant? La clau d’aquest èxit no és que sigui una recepta de xef, sinó precisament el contrari: és real. En una època on tot sembla complicat i sofisticat, veure algú gaudint amb una barreja “de tota la vida” i barata connecta amb tothom. Té aquell punt de nostàlgia del gust de llimona de sempre, però amb el toc canalla i divertit per animar una sobretaula o una trobada amb amics.
La reacció a les xarxes no s’ha fet esperar. TikTok i Instagram s’han omplert de gent replicant la fórmula. N’hi ha que són fidels a l’original i n’hi ha que ja hi posen la seva collita: una mica de menta fresca, canviar la ginebra per rom blanc… La qüestió és jugar-hi. De cop i volta, un producte tan bàsic com un granissat de súper s’ha convertit en l’ingredient cool que tothom busca.
Al final, aquesta petita història ens recorda que les millors experiències sovint neixen de la improvisació i la senzillesa. No calen grans muntatges per passar-ho bé: un got ben fred, bona companyia i ganes de riure.
I tu, t’animes a fer de barman aquest cap de setmana? Si ho proves o descobreixes alguna variant que millori l’original, explica’ns-ho!