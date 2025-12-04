Una turista inglesa triunfa en redes tras descubrir este producto de Mercadona

¿Sabes esos vídeos que te aparecen en el «Para ti» y piensas: «Eh, pues esto lo tengo que probar»? Pues exactamente eso ha pasado con una turista británica que se ha hecho viralísima gracias a una mezcla que nadie esperaba. Con solo tres ingredientes, mucha naturalidad y una sonrisa, ha creado la que muchos ya consideran la bebida del momento.

La receta del éxito: sencilla, fresca y viral

La magia surgió en un pasillo de Mercadona. La chica se topó con el clásico granizado de limón de Hacendado sí, ese que muchos tenemos olvidado al fondo del congelador y decidió improvisar. En lugar de tomárselo tal cual, lo mezcló con un buen chorro de ginebra, una lata de Sprite y hielo picado. ¿El resultado? Una copa súper refrescante, chispeante y, sobre todo, facilísima de hacer en casa. En el vídeo, su cara de felicidad tras el primer sorbo no engaña: es pura satisfacción.

¿Por qué nos ha gustado tanto? La clave de este éxito no es que sea una receta de chef, sino precisamente lo contrario: es real. En una época donde todo parece complicado y sofisticado, ver a alguien disfrutando con una mezcla «de toda la vida» y barata conecta con todos. Tiene ese punto de nostalgia del sabor de limón de siempre, pero con el toque canalla y divertido para animar una sobremesa o un encuentro con amigos.

La reacción en las redes no se ha hecho esperar. TikTok e Instagram se han llenado de gente replicando la fórmula. Hay quienes son fieles al original y quienes ya le ponen su cosecha: un poco de menta fresca, cambiar la ginebra por ron blanco… La cuestión es jugar con ello. De repente, un producto tan básico como un granizado de súper se ha convertido en el ingrediente cool que todos buscan.

Al final, esta pequeña historia nos recuerda que las mejores experiencias a menudo nacen de la improvisación y la sencillez. No hacen falta grandes montajes para pasarlo bien: un vaso bien frío, buena compañía y ganas de reír.

Y tú, ¿te animas a hacer de barman este fin de semana? Si lo pruebas o descubres alguna variante que mejore el original, ¡cuéntanoslo!