Òmnium demana incorporar més organitzacions per assolir la independència

Òmnium Cultural defensa que la independència depèn de la incorporació de més organitzacions, com per exemple agents socials, empresarials i culturals. Ho ha dit el president d’Òmnium, Xavier Antich, en un acte a Badalona per commemorar el desè aniversari de la ‘Declaració de Santa Coloma’. Així doncs, la seva aposta implica obrir un nou cicle amb més integrants que permetin dibuixar el futur de Catalunya “més enllà de tres partits i dues entitats”, referint-se a ERC, Junts per Catalunya, CUP, ANC i la mateixa entitat.

El projecte polític independentista “no està cohesionat”

Durant l’acte a Badalona, el president ha avisat que “la xarxa social independentista continua sent sòlida”, però que el projecte polític “no està cohesionat”. Antich ha refermat aquest divendres el compromís d’Òmnium Cultural per assolir la independència del país i assegura que la voluntat de l’entitat és seguir “fent de catalitzador” del moviment independentista com ho ha estat fent en els darrers anys. El president de l’entitat ha recordat que “no venen fulls de ruta ni receptes fàcils”, sinó que volen treballar per “generar nous marcs i afavorir nous escenaris” que permetin “construir nous horitzons per avançar”.

Cant dels Segadors en l’acte per commemorar el desè aniversari de la ‘Declaració de Santa Coloma’ | ACN

En aquest nou marc, Antich considera necessària la integració de moviments, entitats i fins i tot col·lectius. “Ja estem treballant-hi per fer-ho possible, enmig del soroll i malgrat la irresponsabilitat d’alguns”, ha reblat. El president d’Òmnium ha insistit que no es pot donar l’esquena a altres organitzacions socials i ha remarcat que el gran repte de Catalunya és afrontar “la dificultat de trobar un objectiu estratègic”.

El recorregut des de la Declaració de Santa Coloma

Antich ha recordat que Òmnium ha crescut amb mig centenar de seus i uns 190.000 socis des de la Declaració de Santa Coloma. Això, diu, ha aportat “pluralisme, maduresa i acció”. La manifestació de 2010 va fer possible la declaració i Antich creu que aquest recorregut hauria culminat el 2017, amb l’1 d’Octubre. “Aquell poder corre el risc de desfer-se, i tocar mirar endavant, liderar, aglutinar i fer de pont i catalitzador”, ha remarcat, un fet que “no era fàcil al 2012 i tampoc ho serà al 2022”.