Òmnium Cultural Catalunya Nord crea un nou premi i estrena seu

Òmnium Cultural Catalunya Nord ha presentat aquest dimecres la nova edició dels premis literaris de la Nit de Sant Jordi. L’acte continua representant una de les cites importants per a l’entitat i per al món cultural nord-català. La nova mesa de l’entitat, renovada l’estiu passat, ha aprofitat l’acte per anunciar un nou premi, dedicat a produccions multimèdia, que s’afegirà aquest 2023 a la resta de categories de la Nit de Sant Jordi. I també s’ha presentat els nous locals de l’entitat, situats a l’antiga Casa Camprodon, al barri vell de Perpinyà.

Els premis literaris d’Òmnium Catalunya Nord recompensen d’ençà del 1988 la creació literària del territori nord-català. Són premis que tenen la voluntat de dinamitzar la creació literària en català i contribuir a l’emergència de nous talents. Segons Guillem Nivet, el nou secretari elegit l’estiu passat, “la producció literària de la Catalunya del Nord està bastant feble”. “La nostra intenció és d’atreure sempre un nou públic, els joves, i fer-los participar directament en els premis”, ha afegit.

El nou secretari d’Òmnium Catalunya Nord, Guillem Nivet, en la presentació, a la nova seu de l’entitat, la Casa Camprodon, al barri vell de Perpinyà / Lluís Dagues

Òmnium mira d’oferir una visibilitat i oportunitats als futurs joves escriptors que surten dels centres educatius de la Catalunya del Nord. Així, el premi Renada Laura Portet, patrocinat pel Consell Departamental, recompensa especialment els treballs dels alumnes de les escoles primàries, dels col·legis i dels liceus de secundària, amb una dotació de 500 euros per cadascun. Òmnium Cultural Catalunya Sud participa també a l’acte a través del premi Francesc Català de Poesia, dotat amb 1000 euros. El premi Catalunya Nord, patrocinat per la delegació nord-catalana de l’IEC, recompensarà enguany un treball científic de reflexió social i territorial sobre les comarques septentrionals. Una altra entitat se suma enguany a la Nit de Sant Jordi: Plataforma per la Llengua patrocina el premi Pere Verdaguer de narració o contes per a infants, dotat amb 500 euros i destinat als lectors de 6 a 12 anys.

El nou premi audiovisual

Aquesta 34a edició també és marcada per la creació d’un nou premi multimèdia que recompensarà un curtmetratge o una producció audiovisual en llengua catalana. “El nostre repte és de poder continuar a fer viure els premis de la Nit de Sant Jordi” explica en Guillem Nivet. “Això passa per continuar el projecte portat per l’antiga mesa, però adaptant-lo a les noves realitats del país. Aquest nou premi ens permet girar-nos cap a la pluriculturalitat del jovent”, matisa. Es tracta d’un premi que recompensa un guió i contribueix a la seua realització. Una iniciativa impulsada en col·laboració amb l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, que subvenciona els 1500 euros de dotació.

La nova seu de l’entitat

La presentació dels premis ha permès a la nova junta Òmnium Catalunya Nord d’obrir al públic les portes de la nova seu de l’entitat. Al novembre, l’associació va pactar amb el Consell Departamental el lloguer d’un immoble del segle XV al barri antic de Perpinyà. La Casa Camprodon, al carrer del Teatre, ja acull els nous despatxos d’Òmnium Catalunya Nord. El pati interior i les dues plantes obren la possibilitat de tirar endavant nous projectes, com la creació d’un espai compartit, d’un bar associatiu, d’un cicle d’exposicions… amb l’afany de captar un públic nou i particularment els estudiants de la facultat de dret instal·lats a dues passes, al barri de Sant Jaume.

La nova seu d’Òmnium Cultural Catalunya Nord, la Casa Camprodon, al barri vell de Perpinyà / Lluís Dagues

El juliol passat, una nova junta es va formar per tal de continuar a portar l’associació fundada el 1987. El nou president, Guillem Dalmau, ha impulsat la renovació de la mesa tot integrant els fundadors i els antics responsables. La voluntat és de continuar desenvolupant el treball fet d’ençà de quaranta anys, com els cursos de català per a adults arreu de la Catalunya del Nord i la participació al Cicle Gaudí de cinema en català, tot adaptant la proposta cultural a un nou públic més jove. La Nit de Sant Jordi i els seus premis literaris fan part dels esdeveniments forts que dicten l’agenda cultural de l’associació: “És una nit històrica”, conclou en Guillem Dalmau.