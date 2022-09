8TV promociona el seu ‘Fax’ en un vídeo ple de dards a l’antic ‘Faqs’

8TV s’ha gastat molts diners en la temporada dels grans fitxatges, en la que Vicent Sanchis està triomfant amb el seu programa d’actualitat amb Pilar Rahola i altres excol·laboradors del Faqs de TV3. Precisament l’antic programa polític de la cadena pública és notícia gràcies a l’anunci que acaba de fer la seva principal competidora, que ha adoptat aquesta idea en un espai que no amaga que se n’ha copiat. El nom ho diu tot, el Fax de 8TV.

Eduard Pujol i Elisabet Cortiles estrenaran aquest dissabte un programa polític que fa una clara picada d’ullet al desaparegut Faqs de TV3. A la presentació van deixar clar que consideren que ha estat “un error” eliminar un espai que havia aconseguit enganxar els teleespectadors el dissabte a la nit. És per això que col·locaran la seva versió en la mateixa franja que ocupava aquest.

Aquesta tarda han publicat el vídeo promocional del programa, un resum meravellós en què es mofen d’ells mateixos i de les similituds amb l’altre espai: “El van voler eliminar, però en realitat el Fax mai va morir. De fet, està més viu que mai! El Fax torna i ho fa a 8TV amb Eduard Pujol i Elisabet Cortiles, un programa gens freqüent“.

Què diferenciarà el Fax del desaparegut Faqs?

Quines diferències hi haurà amb el Faqs? Ells mateixos ho van explicar a la presentació de la nova temporada: “Nosaltres farem l’oferta als convidats que vinguin sense por a ser políticament incorrectes, aquí podran estar menys encotillats. Volem que aquí puguin ser ells mateixos i creiem que aquesta no és una diferència menor amb l’altre programa”.

En aquest programa crearan una mena de plaça pública oberta en què donaran veu a tothom. La seva declaració de principis té molt a veure amb això, precisament: “Convidarem a tothom, així que aquells que no vinguin vostès sabran que és perquè ells no han volgut venir perquè els ha fet por o perquè no s’atreveixen”.