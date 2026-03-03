Elena Furiase (37 anys): “La meva rutina és simple: neteja constant i tres passos que no perdono”

Arriba un moment a la vida en què el mirall ens demana un canvi. No es tracta de disfressar-se, sinó d’aplicar enginyeria estètica a través de les tisores. Telva ha consultat els estilistes més prestigiosos i la conclusió és unànime: el llarg per sota de la clavícula té els dies comptats per a les que busquen treure’s anys de sobre.
El protagonista absolut d’aquesta temporada és el ‘Clavicut’ evolucionat. Un tall que neix de la necessitat d’aportar estructura a un rostre que, amb el temps, perd fermesa. En situar-se just a l’alçada de la clavícula, crea una línia horitzontal que emmarca el coll i projecta els pòmuls cap amunt.
No és només una qüestió d’estètica, és pura comoditat. En un món on el temps és el luxe més escàs, aquest tall permet un peinat ràpid sense renunciar a la sofisticació d’una melena cuidada.
Per què el ‘Clavicut’ és el nou aliat antiedat
A diferència de les melenes molt llargues, que tendeixen a “tirar” de les faccions cap avall pel pes visual, aquest tall aporta una lleugeresa que refresca la mirada. Els experts coincideixen: com més lliure estigui el rostre, més llum rep la pell.
A més, aquest estil és el millor amic del cabell fi, un problema comú a partir de certa edat a causa dels canvis hormonals. En sanejar les puntes i crear capes gairebé invisibles però estratègiques, el pèl recupera un volum que semblava perdut per sempre.
Dada important: El 65% de les dones que decideixen tallar en sec després dels 50 afirmen sentir-se més segures i modernes. No és només un canvi de look, és una declaració d’intencions: l’elegància no entén de dates de naixement.
Personalització: la clau de l’èxit
El millor d’aquesta tendència és la seva capacitat d’adaptació. Si tens el rostre allargat, un flequillo cortina suau pot fer miracles. Si el teu rostre és més arrodonit, portar-lo amb una ratlla lateral profunda ajudarà a estilitzar les faccions de forma natural.
Els estilistes recomanen jugar amb el color per potenciar el tall. Unes ‘babylights’ en tons mel o sorra poden donar aquesta dimensió extra que fa que el cabell sembli molt més dens i saludable sota la llum del sol.
Truc: No tinguis por a les textures. Aquest tall queda increïble tant amb un lliç polit com amb unes ones desfetes. Aplica un poc de spray de sal a les puntes i deixa que el moviment natural faci la resta de la feina.
Manteniment mínim, impacte màxim
Un dels grans avantatges que destaca Telva és que no requereix visites esclaves a la perruqueria. En ser un tall de base recta, creix de forma harmònica. Amb un retoc cada dos o tres mesos és suficient per mantenir la forma i el moviment original.
És la inversió de bellesa més intel·ligent: poc esforç per a un resultat que et fa sentir renovada cada matí davant del mirall.
Ets de les que es resisteix a deixar anar la melena llarga o ja has experimentat el poder rejovenidor de la tisora?
Al cap i a la fi, el millor tall de pèl és aquell que et fa caminar amb el cap més alt.
Ens veiem en el proper canvi de look, abans que s’esgoti la cita al teu saló preferit.