L’estrategia de Marta Hazas: mostrarse segura para serlo, bajo la lupa psicológica

Caminar por la vida con la cabeza alta, sin que el juicio de los demás te haga tambalear. Poder absoluto. Es lo que muchas mujeres buscan y lo que Marta Hazas parece tener de serie, pero no siempre ha sido así.

Todas hemos sentido esa voz interior que nos dice que no somos lo suficientemente buenas. (Nosotras también hemos tenido ese nudo en el estómago antes de una reunión importante). Pero la actriz ha encontrado la clave para silenciarla.

En su última y sincera charla en el podcast de Vicky Martín Berrocal, Hazas ha desnudado su mente para revelar el mecanismo que la mantiene imperturbable ante el éxito y el fracaso.

La filosofía de la seguridad: No es ego, es supervivencia

Marta Hazas no habla de una confianza vacía o de arrogancia. Habla de una seguridad blindada que nace de saber exactamente quién eres y, sobre todo, qué no estás dispuesta a tolerar.

La actriz confiesa que su secreto no es una fórmula mágica, sino una actitud ante la vida que muchos confunden con frialdad. Es lo que ella llama su «armadura de realidad» para sobrevivir en una industria feroz.

Lo que más ha sorprendido a la audiencia es su capacidad para desdramatizar. Para Marta, el miedo es solo información, no un muro que debe detenerte en tu camino hacia lo que te propones.

La seguridad real no consiste en no tener miedo, sino en saber que, pase lo que pase, estarás bien. Es una confianza radical en la propia capacidad de recuperación ante cualquier golpe del destino.

La revelación: La frase que es un mantra de poder

Durante la entrevista, surgió el momento que se ha hecho viral en las redes. Hazas compartió la máxima mental que aplica cuando se siente cuestionada o cuando el «síndrome del impostor» intenta aparecer.

Su truco consiste en centrarse en el presente más inmediato y en el trabajo bien hecho. Según la actriz, cuando pones el foco en el proceso y no en la opinión ajena, la seguridad aparece sola.

El dato clave es su gestión del «no». Marta ha aprendido que cada puerta cerrada es solo una redirección hacia un lugar mejor. Esta perspectiva elimina la presión insoportable de querer gustar a todos.

La actriz destaca que su seguridad también se alimenta de un entorno sano. Saber elegir quién tiene derecho a darte su opinión es el primer paso para proteger tu autoestima de los ataques externos.

El sándwich de detalles técnicos sobre el carácter Hazas

El origen de esta fortaleza se encuentra en su trayectoria. Tras años de castings y personajes, la actriz ha entendido que su identidad no puede depender de un guion o de una crítica en la prensa.

Debes prestar atención a su lenguaje corporal. Marta proyecta seguridad porque su mente está alineada con su cuerpo. La postura y el tono de voz no son detalles, son la tarjeta de presentación de tu alma.

El beneficio estrella de aplicar este truco es la libertad. Cuando dejas de buscar la validación externa, comienzas a tomar decisiones basadas en tus propios deseos, no en las expectativas de los demás.

Esta seguridad también influye en las relaciones personales. En el podcast queda claro que Marta vive el amor y la amistad desde la generosidad, pero nunca desde la necesidad o la dependencia emocional.

El gran secreto del éxito es saber que tu valor es intrínseco. Nada de lo que pase afuera puede cambiar lo que vales por dentro; esta es la lección magistral de Marta Hazas.

¿Sabías que este método también reduce el estrés?

Cuando vives bajo tu propio criterio, el nivel de cortisol en sangre disminuye. Ya no estás en alerta permanente intentando descifrar qué piensan los demás de ti.

Esta paz mental se traduce en una mejor salud física y un descanso más profundo. La seguridad es, en realidad, el mejor tratamiento de bienestar integral que existe en el mercado.

Marta Hazas ha demostrado que ser una mujer fuerte y segura no es incompatible con la vulnerabilidad. De hecho, reconocer tus debilidades es lo que te hace realmente invencible ante el mundo.

Este enfoque es lo que le permite brillar con luz propia tanto en la pantalla como en la vida real, convirtiéndose en un referente para muchas mujeres que buscan su propia voz.

Tu seguridad se construye hoy

No hace falta ser una actriz de fama internacional para aplicar el método de Marta Hazas. El cambio comienza con la siguiente decisión pequeña que debas tomar hoy mismo.

Deja de pedir permiso para ser quien eres. La seguridad es un músculo que se entrena cada vez que dices «no» a algo que no quieres o «sí» a un reto que te da miedo.

Mañana podrías levantarte con una nueva energía si decides, como ella, que la única opinión que realmente importa para valorarte es la que tienes de ti misma frente al espejo.

Al final, la seguridad blindada es el mejor vestido que puedes llevar puesto para conquistar cualquier escenario que la vida te ponga delante.

¿Comenzarás a aplicar el truco de Marta Hazas o seguirás esperando que alguien más te diga cuánto vales?