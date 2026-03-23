Vivir cansados y tensos no es normal, según el psicólogo Juan Lucas Martín

Vivimos instaladas en el agotamiento como si fuera una medalla de honor. Si no estás cansada, parece que no estás siendo lo suficientemente productiva. Pero el psicólogo Juan Lucas Martín ha lanzado un mensaje que está sacudiendo las redes: vivir bajo tensión no es una consecuencia inevitable de la edad adulta.

Muchas de nosotras hemos normalizado despertarnos sin energía, arrastrar el cuerpo hasta la cafetera y sentir un nudo en el estómago antes de abrir el correo. Creemos que es «lo que toca» por tener responsabilidades, facturas y una agenda llena. Pero nuestro cuerpo nos está enviando señales de auxilio que decidimos ignorar sistemáticamente.

La ingeniería del estrés moderno nos ha convencido de que la ansiedad de bajo nivel es el ruido de fondo de nuestra existencia. Juan Lucas Martín es tajante: hemos diseñado una vida que nuestro sistema nervioso no puede procesar sin romperse.

La trampa del modo supervivencia

El problema principal es que el cerebro no distingue entre un león que te persigue y un mensaje de WhatsApp de tu jefe fuera de horario. En ambos casos, el cuerpo dispara cortisol y adrenalina, preparándote para una batalla que nunca llega. El resultado es un estado de alerta permanente que nos drena por dentro.

Esa sensación de estar «eléctrica» pero agotada al mismo tiempo es el síntoma claro de que tu sistema simpático ha tomado el control. No es falta de vitaminas, ni que necesites dormir doce horas; es que tu organismo ha olvidado cómo activar el botón de la calma y la regeneración.

Martín insiste en que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos graves. Es la capacidad de sentir paz en el día a día. Si tu estado base es la irritabilidad o la fatiga mental, estás funcionando en modo ahorro de energía, y esto tiene una fecha de caducidad muy peligrosa para tu salud física.

No se trata de hacer más cosas, sino de dejar de forzar la máquina. La verdadera revolución comienza cuando entiendes que tu paz no es negociable por ningún éxito laboral o social.

Si buscas el truco definitivo para resetearte, fíjate en tu respiración ahora mismo. Si es corta y superficial, estás en tensión. Tu cuerpo cree que hay un peligro al acecho y cambiar este patrón en menos de cinco minutos es la mejor medicina.

El mito de la productividad tóxica

Nos han vendido que ser una «superwoman» implica poder con todo sin que se nos mueva ni un pelo. Esta presión estética y psicológica nos obliga a ocultar el cansancio tras capas de corrector y sonrisas forzadas. Pero la procesión va por dentro, y el precio es un insomnio crónico que ya es epidemia.

Juan Lucas Martín propone un cambio de paradigma. La madurez no debería ser sinónimo de pesadez existencial. Ser adulto debería significar tener las herramientas para gestionar nuestras emociones y poner límites claros a aquello que nos roba la energía.

El primer paso es desaprender la culpa. Sentirnos culpables por descansar o por no llegar a todo es el combustible que alimenta el fuego del estrés. Es hora de validar que necesitar parar es un signo de inteligencia emocional, no de debilidad o pereza.

Debemos aprender a poner el foco en el presente. La mayoría de nuestras preocupaciones son sobre un futuro que aún no ha pasado, y eso genera un desgaste inútil que nos impide disfrutar del ahora mismo.

Cómo empezar a recuperar tu energía

La solución no pasa por irse a un retiro espiritual de un mes. Pasa por introducir micro-dosis de desconexión en tu rutina diaria. Juan Lucas Martín sugiere observar nuestros pensamientos y cuestionarlos antes de que nos dominen.

Reconectar con el cuerpo es fundamental. El ejercicio, el contacto con la naturaleza o simplemente el silencio absoluto durante diez minutos al día pueden hacer más por tu sistema nervioso que cualquier suplemento de moda. Se trata de enseñar a tu cerebro que está fuera de peligro.

La validación final viene de dentro. Cuando dejas de aceptar el cansancio como tu sombra, comienzas a tomar decisiones diferentes. Dices «no» a compromisos vacíos y «sí» a momentos que realmente te nutren. Tu entorno lo notará, pero sobre todo, lo notará tu salud.

¿Seguirás creyendo que estar agotada es el precio de ser adulta o comenzarás a reclamar tu derecho a vivir con vitalidad y alegría?

Nosotros ya hemos comenzado a soltar lastre. Porque, al final del día, lo único que realmente posees es tu bienestar. ¿Te unes al cambio de ritmo o prefieres seguir corriendo en la rueda de hámster?