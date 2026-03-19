Sucre y TDAH: lo que realmente dice la ciencia sobre su relación

Es la imagen clásica de cualquier fiesta de cumpleaños: una mesa llena de pasteles, golosinas y refrescos, y un grupo de niños corriendo como si no hubiera un mañana. La conclusión automática de cualquier padre o madre es siempre la misma: «Es el azúcar, que los pone hiperactivos».

Pero, ¿y si te dijera que llevamos décadas culpando al ingrediente equivocado? La ciencia más actual acaba de lanzar un cubo de agua fría sobre esta creencia popular. Según los últimos informes sobre neurodesarrollo, no existe una evidencia sólida de que el azúcar provoque o empeore el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

(Sí, nosotros también nos hemos quedado boquiabiertos). Parece que la relación entre el consumo de glucosa y el comportamiento disruptivo es más una cuestión de expectativas de los padres que de una reacción química real en el cerebro infantil.

El efecto placebo de los padres: cuando la mente nos engaña

Diversos estudios han demostrado un fenómeno fascinante: cuando unos padres creen que su hijo ha tomado azúcar, tienden a juzgar su comportamiento como más hiperactivo, aunque el niño haya tomado un edulcorante sin calorías. Es lo que los científicos llaman un sesgo de observación.

La realidad es que las fiestas de cumpleaños son entornos altamente estimulantes. Hay música, juegos, muchos niños y una ruptura de la rutina. Es esta sobreestimulación ambiental lo que realmente «acelera» a los pequeños, y no el trozo de pastel que acaban de comer.

Esto no significa, ni mucho menos, que el azúcar sea un aliado. El exceso de dulces sigue siendo un enemigo para la salud metabólica, la dentición y la obesidad infantil. Pero cargarle el peso del TDAH es, según la ciencia de 2026, una simplificación excesiva que no ayuda a las familias que realmente conviven con este trastorno.

¿Sabías que el TDAH es un trastorno de origen neurobiológico con una carga genética muy elevada? Pensar que se puede «curar» o «provocar» solo con la dieta es ignorar la complejidad de cómo funciona el cerebro de miles de niños.

¿Qué pasa con los aditivos y los ultraprocesados?

Aquí es donde la cosa se complica un poco. Aunque el azúcar por sí solo no es el culpable, algunos estudios sí apuntan que determinados colorantes artificiales y conservantes podrían tener un ligero impacto en el comportamiento de algunos niños especialmente sensibles.

Pero cuidado, hablamos de niños con una sensibilidad específica, no de la población general. La recomendación de los expertos es clara: lo mejor para un niño con TDAH (y para cualquier niño) es una dieta equilibrada, rica en omega-3, proteínas de calidad y carbohidratos de lenta absorción que mantengan la energía estable.

Evitar los picos y las caídas bruscas de glucosa sí ayuda a mantener una mejor regulación emocional. Cuando un niño tiene una «bajada» de azúcar después de un pico, puede estar más irritable o cansado, lo que se puede confundir con síntomas de TDAH, pero es una reacción fisiológica normal.

Así que, en lugar de prohibir el azúcar de manera obsesiva para «controlar el comportamiento», el enfoque debería ser educar en un consumo responsable para una salud global. El miedo al azúcar no debe sustituir la comprensión de lo que realmente necesita un niño con dificultades de atención.

La dieta perfecta para el cerebro en crecimiento

En definitiva, la ciencia nos dice que debemos relajarnos un poco con el mito de la «borrachera de azúcar». Para ayudar a un niño con TDAH, es mucho más eficaz trabajar en rutinas de sueño, ejercicio físico y apoyo psicoeducativo que eliminar cada gramo de glucosa de su vida.

Nosotros creemos que la información es poder. Saber que el azúcar no es el «demonio» del TDAH quita un peso de encima a muchos padres que se sienten culpables cada vez que su hijo come una golosina. La moderación es, como siempre, la clave del éxito.

No dejes que las leyendas urbanas guíen la salud de tu hijo. Consulta siempre con neuropediatras y nutricionistas que se basen en pruebas científicas y no en lo que se dice en los grupos de WhatsApp de la escuela.

Al fin y al cabo, la educación alimentaria es una carrera de fondo. ¿Y tú, seguirás escondiendo los dulces por miedo a la hiperactividad o comenzarás a mirar el entorno de tu hijo con otros ojos?

Yo, de momento, ya he aprendido que en la próxima fiesta, el problema será el castillo inflable y no la bolsa de ‘chuches’.