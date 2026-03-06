Sergio Peinado, entrenador personal, advierte: “Si solo haces esto, probablemente fracases”

Se acabó el mito de las horas interminables en el gimnasio. Si eres de las que se sube a la elíptica con desgana esperando un milagro, tienes que parar. Sergio Peinado, el entrenador personal que ha revolucionado YouTube, ha lanzado un aviso que está haciendo hervir las redes sociales.

Seguro que alguna vez has pensado que para perder esos kilos de más necesitabas correr kilómetros y kilómetros. Pues estás completamente equivocado. Peinado es contundente: el cardio tradicional no es la solución mágica que nos han vendido durante décadas.

No se trata de sudar más, sino de sudar mejor. En un mundo donde no nos sobra ni un minuto, este nuevo enfoque promete resultados reales atacando directamente la grasa acumulada. (Y sí, nosotros ya hemos empezado a probarlo en el salón de casa).

El fin de la «dictadura» del cardio suave

La clave de este cambio de paradigma es la intensidad. Según explica el experto, mantener un ritmo constante y bajo durante mucho tiempo hace que nuestro cuerpo se vuelva eficiente, es decir, que aprenda a gastar el mínimo de energía posible. Justo lo contrario de lo que queremos.

Lo que propone Peinado es el entrenamiento de alta intensidad o el movimiento constante. No hace falta una hora de esfuerzo; con 10 o 15 minutos de calidad es suficiente para disparar el metabolismo incluso horas después de haber terminado de entrenar.

Este efecto se conoce como consumo de oxígeno post-ejercicio. Básicamente, conviertes tu cuerpo en una máquina de quemar calorías mientras estás sentada en el sofá o trabajando. Es el truco definitivo para las que tenemos la agenda apretada.

Pero cuidado: Peinado advierte que no vale cualquier ejercicio. La selección de movimientos debe involucrar los grandes grupos musculares. No busques ejercicios aislados; busca movimientos globales que pongan a prueba tu corazón y tus músculos al mismo tiempo.

¿Por qué el entrenamiento de fuerza es el nuevo rey?

Si quieres adelgazar de verdad, debes levantar pesas o usar tu propio peso corporal. Sergio Peinado insiste en que el músculo es un tejido metabólicamente activo. Cuanto más tono muscular tengas, más calorías quemará tu cuerpo simplemente por existir.

Mucha gente huye de las pesas por miedo a «ponerse demasiado grande». Es un error clásico. Lo que lograrás es un cuerpo más firme y definido, además de una salud ósea mucho más fuerte. Es la inversión más rentable que puedes hacer por tu salud a largo plazo.

Incluso la OCU y varios estudios científicos avalan que la combinación de fuerza e intervalos de alta intensidad es mucho más efectiva para la salud cardiovascular que caminar despacio durante una hora. Es ciencia aplicada al sudor.

Se comenta en los centros deportivos que este método está reduciendo las bajas por falta de motivación. Al ver resultados más rápido y dedicarle menos tiempo, es mucho más fácil mantener el hábito. La constancia es el ingrediente secreto que ninguna dieta puede sustituir.

Trucos para aplicar el método de Sergio Peinado hoy mismo

No necesitas ir al gimnasio para empezar. El «Fuertaco» —como él llama cariñosamente a sus seguidores— recomienda las micro-sesiones de ejercicio a lo largo del día. Subir escaleras, hacer unas cuantas sentadillas mientras esperas el café o caminar a paso rápido hacia el trabajo.

Otro consejo de oro es el NEAT, que no es más que la actividad física que no proviene del ejercicio voluntario. Mantenerse activa, evitar el sedentarismo prolongado y moverse más en el día a día suma mucho más de lo que piensas al final del mes.

No te dejes engañar por las aplicaciones que prometen milagros en tres días. El método de Peinado se basa en la calidad del movimiento. Es mejor hacer cinco flexiones perfectas que veinte mal hechas que te puedan acabar provocando una lesión en la espalda.

Un consejo: escucha tu cuerpo. Si vienes de una vida sedentaria, comienza poco a poco. La clave es la progresión. Un minuto más de intensidad cada día es una victoria que tu báscula y tu energía vital te agradecerán antes de lo que crees.

Un cambio de mentalidad necesario

Mientras la industria del fitness intenta venderte máquinas carísimas, Sergio Peinado te dice que lo único que necesitas es voluntad y un poco de espacio. Es el entrenamiento democrático: efectivo, barato y accesible para todos.

No es solo estética; es supervivencia. En una sociedad cada vez más sedentaria, recuperar el movimiento natural es la mejor medicina. El aviso de Peinado es un llamado de atención para que dejemos de poner excusas y comencemos a mover el esqueleto de forma inteligente.

Es divertido, es rápido y, sobre todo, funciona. Es el entrenamiento que recomiendan los que no tienen tiempo para tonterías y buscan la máxima eficiencia.

¿Vas a seguir perdiendo el tiempo en la cinta de correr o vas a comenzar hoy mismo la revolución de los 10 minutos?

La decisión es tuya, pero recuerda que el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora mismo.