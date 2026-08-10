Piti Pinsach, entrenador para mayores de 40, advierte: «Los abdominales son peligrosos en mujeres por el empuje del suelo pélvico»

Hace años que nos esforzamos en el gimnasio, repitiendo rutinas con la convicción de que estamos haciendo lo mejor para nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa si uno de esos ejercicios «imprescindibles» es, en realidad, una trampa para tu salud? Esta es la cruda realidad que muchas mujeres deben comenzar a aceptar.

La comunidad fitness hierve con una advertencia que puede cambiar para siempre tu forma de entrenar. Un movimiento tan popular como los abdominales clásicos podría estar causando más daño que beneficio. El secreto, ahora al descubierto, es vital para tu salud pélvica.

El entrenador Piti Pinsach, una auténtica eminencia especializada en rutinas para mayores de 40 años y fundador de Low Pressure Fitness, ha lanzado la alerta. Según Pinsach, «los ejercicios abdominales son peligrosos para las mujeres porque, por muy bien que los hagas, hay un empuje del suelo pélvico hacia abajo». Una afirmación que nos obliga a replanteárnoslo todo.

Los abdominales clásicos y tu suelo pélvico: una relación de riesgo

Lo hacemos sin pensar, día tras día, buscando un vientre plano. Pero los crunches tradicionales, que trabajan el recto abdominal, aumentan la presión dentro del abdomen. Esta presión extra puede ser altamente peligrosa si existe incontinencia o una sensación de peso pélvico. También hay que tener precaución con el prolapso o la diástasis sintomática.

Pinsach subraya una diferencia clave en la composición de nuestros tejidos. La musculatura del abdomen y el suelo pélvico tiene un alto porcentaje de tejido conectivo, entre un 60 y un 70%. En cambio, músculos como el cuádriceps o el tríceps solo tienen un 10-15%. Esta composición única hace que reaccionen de manera diferente.

La neurofisiología de estos músculos también es especial. Tienen una sinergia que los hace coactivarse ante un esfuerzo. Se activan para proteger y para crear un aumento de presión en la cavidad abdominopélvica. Esto ayuda a la transmisión de fuerzas (sí, nosotros también alucinamos). El problema se dispara cuando contenemos la respiración, empujamos hacia abajo o hacemos cientos de repeticiones sin control. Aquí es donde la salud de nuestro suelo pélvico entra en un riesgo innecesario.

Nuestra obsesión por el ‘six pack’ nos ha hecho cerrar los ojos ante una realidad crucial: hay alternativas mucho más inteligentes y seguras para fortalecer el abdomen, sin comprometer nuestra salud pélvica. El cuerpo de cada mujer es un mundo.

Más allá de los abdominales: los errores habituales que debilitan tu rutina

La advertencia de Piti Pinsach no es un caso aislado. Muchos ejercicios que repetimos por inercia pueden estar quedándose cortos o, incluso, mal enfocados. Debemos ser extremadamente cuidadosas con nuestra rutina. Aquí analizamos otros movimientos populares que merecen una revisión urgente:

El hip thrust: no es la solución mágica para todo el glúteo

Es la estrella de muchos gimnasios, y sí, es eficaz para el glúteo mayor. Pero si buscas ese «glúteo alto» y redondo, que cambia la silueta, necesitas más. La forma depende de la anatomía individual y de trabajar el glúteo medio. La entrenadora @lucia.gym lo tiene claro: «Hacer más hip thrust no siempre es la solución. Si tu glúteo se ve plano arriba, necesitas trabajar el upper glute«. Hay que combinar movimientos donde abras la cadera, no solo empujar peso hacia arriba. Los ejercicios unilaterales y de abducción son imprescindibles.

Las sentadillas con goma: la tensión justa no siempre es suficiente

Colocar una minibanda en las rodillas puede ayudar a alinearlas y a activar los músculos laterales de la cadera. Pero no convierte una sentadilla ligera en un ejercicio potente para ganar glúteo. Si puedes hacer muchas repeticiones sin esfuerzo, sin progresar en resistencia, el estímulo será limitado. «Este ejercicio nunca generará el estímulo suficiente para desarrollar la musculatura del glúteo», sentencia la entrenadora María Casas. Para una hipertrofia real, importa más la carga progresiva y el esfuerzo cerca del fallo muscular.

El russian twist: girar no es trabajar el core profundo

Este giro sentado trabaja los oblicuos, pero no es la vía más directa para entrenar el transverso abdominal o la estabilidad profunda. Hacerlo rápido, con demasiado peso o con la espalda redonda puede derivar en un balanceo de brazos y flexión lumbar, riesgo cero de éxito. La entrenadora Paola Sánchez nos ilumina: «Los músculos locales (suelo pélvico, multífidos y transversos) son profundos y estabilizan la columna y la pelvis. Son tus cimientos«. Si solo entrenas los músculos globales (rectos y oblicuos) sin activar los locales, desestabilizas el cuerpo. ¿El resultado? Mala postura y dolor lumbar.

El «desplante» caminando: un ejercicio que engaña a la mayoría

Caminar haciendo lunges puede estimular glúteos y piernas, sí. Pero muchas rutinas lo plantean con poco peso, pocas repeticiones exigentes y un ritmo casi aeróbico. Si la serie termina cuando aún podrías hacer diez pasos más, probablemente te falta tensión para provocar una adaptación muscular. La entrenadora Luz Rodríguez es contundente: «El desplante es un buen ejercicio de cardio y puedes sentir una cierta quemazón en las piernas, pero eso no está relacionado con el fallo muscular». Para una hipertrofia real, necesitas acercarte al fallo, y un desplante caminando no te llevará a eso. Hay que registrar la carga, las repeticiones y el margen de esfuerzo para progresar.

La lección del experto: el contexto lo es todo en tu entrenamiento

La clave no es demonizar un ejercicio, sino entenderlo. El verdadero problema surge cuando un movimiento no responde a tu meta, no puede progresar o provoca síntomas que ignoramos. Antes de eliminar un movimiento porque «se ha vuelto impopular» en las redes, revisa qué músculo quiere entrenar, cuánta tensión genera y cómo se integra en tu programa. Un truco: la mejor rutina combina patrones, cargas y rangos diferentes, deja espacio para recuperarse y evoluciona. En entrenamiento, el contexto pesa más que el nombre del ejercicio.

La ciencia del fitness avanza rápido, y con ella, nuestra comprensión del cuerpo. Dejar atrás viejas creencias es el paso definitivo para entrenar de manera más inteligente y segura. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor.

¿Estás preparada para revisar tu rutina y proteger tu salud con conocimiento y conciencia?