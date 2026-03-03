Olvídate de solo caminar después de los 60: hay un ejercicio más eficaz para tu fuerza

Es el consejo más repetido en las consultas médicas: «Camine al menos 30 minutos al día». Y es un gran consejo para la salud cardiovascular. Pero, según los últimos estudios recogidos por El Economista, caminar se queda corto si lo que queremos es una vejez con verdadera calidad de vida. Hay un elemento que el simple paseo no frena: la sarcopenia.

La pérdida de masa muscular es un proceso natural que se acelera a partir de los 60 años. No es solo una cuestión de estética; el músculo es un órgano endocrino vital que regula el azúcar en sangre y protege nuestros huesos. Por eso, la ingeniería de la longevidad apunta ahora hacia una dirección clara: hay que levantar peso.

Los expertos coinciden en que el ejercicio de fuerza o resistencia es el complemento indispensable. Si solo caminas, tu motor (el corazón) funcionará bien, pero tu chasis (tus músculos y huesos) se irá debilitando, aumentando el riesgo de caídas y dependencia.

Por qué el músculo es el nuevo «oro» de la salud

A diferencia del ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza genera micro-impactos positivos que obligan al hueso a densificarse. Es la mejor barrera contra la osteoporosis. Además, un tejido muscular activo quema más calorías incluso en reposo, lo que ayuda a combatir la obesidad abdominal tan común en esta etapa.

Otro dato vital: el músculo actúa como un «amortiguador» para las articulaciones. Muchas personas dejan de hacer ejercicio porque les duelen las rodillas, cuando precisamente este dolor suele ser síntoma de que el músculo no está trabajando lo suficiente para proteger la unión ósea.

Dato importante: Perder masa muscular aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entrenar la fuerza dos o tres veces por semana reduce significativamente el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas.

No hace falta ser culturista: cómo empezar

Cuando hablamos de «levantar peso», no nos referimos a grandes mancuernas de gimnasio. El entrenamiento de fuerza para mayores de 60 se basa en la resistencia progresiva. Puedes comenzar usando bandas elásticas, pequeñas pesas de un kilo o incluso tu propio peso corporal (calistenia).

El objetivo es llegar a una intensidad donde las últimas repeticiones te cuesten un poco. Este «esfuerzo controlado» es el que envía la señal al cerebro de que el cuerpo necesita construir y mantener el tejido muscular.

Los ejercicios multiarticulares son los reyes: sentadillas (para poder levantarte siempre de la silla), empujes (para mantener la fuerza en los brazos) y ejercicios de tracción. Es funcionalidad pura aplicada a tu día a día.

El mito del descanso y la realidad del esfuerzo

Existe el mito de que a partir de cierta edad hay que «cuidarse» dejando de hacer esfuerzos. La ciencia dice lo contrario: hay que «cuidarse» haciendo esfuerzos inteligentes. El descanso activo es necesario, pero la inactividad es el camino más rápido hacia la fragilidad.

Truco: Combina tus paseos diarios con pequeñas píldoras de fuerza. Por ejemplo, cada vez que regreses de caminar, realiza 10 sentadillas o 10 flexiones contra la pared. Es una forma de «hackear» tu rutina sin que te dé pereza empezar algo nuevo desde cero.

Hacia una madurez empoderada

La verdadera libertad a los 70 o 80 años es poder subir las escaleras sin ayuda, cargar las bolsas de la compra o jugar con los nietos en el suelo y poder levantarse. Esto no se consigue solo caminando; se consigue entrenando la fuerza hoy.

El Economista nos recuerda que la inversión en salud es la más rentable de todas las que puedes hacer. No esperes a notar la debilidad para empezar; el mejor momento para fortalecerte es ahora mismo.

¿Y tú, ya has incluido las pesas en tu rutina semanal o te da miedo convertirte en el «Hulk» del barrio?

Al fin y al cabo, caminar te lleva lejos, pero la fuerza te mantiene en pie.

Nos vemos en el próximo consejo para que tu cuerpo siga siendo tu mejor activo.