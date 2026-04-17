Elsa Pataky (49 años) revela su secreto para empezar el día con energía: porridge, semillas de lino y bayas de goji

Olvídate de las tostadas convencionales y el café rápido de pie. Si alguna vez te has preguntado cómo Elsa Pataky mantiene esa vitalidad y una piel envidiable a los 49 años, la respuesta no está en costosos tratamientos estéticos, sino en su cocina.

Vivir en Australia ha cambiado radicalmente los hábitos de la actriz. Allí, el ritmo circadiano y la comida real mandan. (Sí, nosotros también sentimos envidia de su estilo de vida frente al mar).

La «fórmula mágica» que ha destronado al aguacate

Elsa ha confesado que su pilar fundamental para comenzar el día es el porridge de avena. Pero no cualquier porridge. El que ella prepara es una bomba de nutrientes diseñada específicamente para activar el metabolismo y fortalecer el cabello.

Este plato, de origen humilde pero con un valor biológico insuperable, se ha convertido en su «droga» saludable. La clave no es solo la avena, sino los toppings estratégicos que añade para convertir una papilla normal en un elixir antiedad.

El porridge aporta carbohidratos de absorción lenta, lo que significa que el hambre no aparecerá hasta la hora del almuerzo. Adiós al picoteo de media mañana.

Los ingredientes sagrados de su receta

La base es sencilla: copos de avena cocidos tradicionalmente. Sin embargo, Elsa prefiere utilizar leche de arroz para darle una textura cremosa y un toque de dulzura natural sin recurrir a azúcares refinados.

El verdadero secreto reside en lo que añade después. En su bol nunca faltan las semillas de lino, conocidas por ser una de las mejores fuentes vegetales de Omega-3. (Tu corazón y tu piel lo agradecerán en menos de una semana).

Para potenciar el efecto antioxidante, suma bayas de goji del Himalaya y frutos del bosque. Estas pequeñas frutas son auténticos escudos contra los radicales libres, responsables del envejecimiento celular prematuro.

Energía de otro planeta: El toque de la Maca

Si te sientes cansada solo al levantarte, presta atención a este detalle. Pataky añade una cucharadita de polvo de maca a su desayuno. Esta raíz peruana es un adaptógeno potente que equilibra las hormonas y proporciona una inyección de vitalidad que ni tres cafés pueden igualar.

Además, suele incluir manzana picada y nueces para añadir ese factor «crunchy» que engaña al cerebro y genera una mayor sensación de saciedad a través de la masticación prolongada.

Por qué los nutricionistas lo recomiendan a partir de los 40

Al cruzar la barrera de los 40, nuestro cuerpo cambia. La densidad ósea puede verse afectada y la elasticidad de la piel disminuye. Este desayuno no es un capricho de una celebridad; es ingeniería nutricional aplicada al día a día.

La fibra soluble de la avena, los betaglucanos, ayudan a reducir el colesterol de forma natural. Mientras tanto, las semillas de lino trabajan en silencio para que tu melena recupere el brillo que el estrés y el sol le roban.

Si quieres que la avena sea aún más digestiva, déjala en remojo la noche anterior. El tiempo de cocción se reducirá a la mitad y tu estómago la procesará mucho mejor.

¿Sabías que esto también sirve para tus hijos?

Elsa no es la única que disfruta de este ritual en su casa de Byron Bay. Ha revelado que a sus hijos les encanta esta mezcla. Es la forma ideal de asegurar que los más pequeños vayan a la escuela con los niveles de glucosa estables, evitando los picos de energía seguidos de irritabilidad que provocan los cereales industriales.

Incluso puedes añadirle un toque de cacao puro o canela si eres de los que necesita un sabor más intenso para despertar los sentidos.

Mañana mismo podrías estar desayunando como una estrella de Hollywood por apenas unos pocos céntimos por ración. No hay excusas para no cuidarse cuando la solución es tan barata y accesible.

Después de leer esto, ¿seguirás conformándote con una galleta rápida o te pasarás al bando de la avena?