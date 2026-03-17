El efecto en el cuerpo de comer un tomate al día, según un médico

A veces, la solución a nuestros problemas de salud no está en la farmacia, sino en la frutería debajo de casa. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia y uno de los médicos más virales del momento.

El doctor Camilo Echeverri ha lanzado un reto que ya está corriendo como la pólvora por TikTok e Instagram: comer un tomate cada día. Parece una locura por su sencillez, pero los efectos en tu organismo son casi mágicos.

No se trata de una dieta milagro ni de un remedio de la abuela sin fundamento. Estamos ante una bomba de antioxidantes que tu cuerpo agradecerá desde el primer bocado. (Sí, nosotros también hemos ido corriendo a la cocina por uno).

El licopeno: tu guardaespaldas personal

El secreto de este superalimento tiene un nombre: licopeno. Es el pigmento que le da el color rojo tan característico y el responsable de proteger nuestras células del envejecimiento prematuro.

Según el doctor Echeverri, consumir tomate diariamente crea una especie de escudo protector contra las enfermedades cardiovasculares. Ayuda a mantener las arterias limpias y reduce el riesgo de sufrir infartos, una preocupación que todas tenemos en mente.

Pero la cosa no termina aquí. El licopeno es un aliado fundamental para la salud de los hombres, ya que se ha demostrado que es clave en la prevención de problemas de próstata. Un motivo más para ponerlo en el centro de la mesa familiar.

Un detalle que te interesará: para absorber mejor el licopeno, el doctor recomienda acompañar el tomate con un chorro de aceite de oliva virgen extra. La combinación es, literalmente, el mejor combustible para tus células.

Una piel radiante y una vista de águila

¿Quieres ahorrar en cremas y tratamientos de belleza caros? Come tomate. Su alto contenido en vitaminas A y C actúa como un cosmético interno que mejora la elasticidad de la piel y le da una luminosidad natural.

Además, el tomate es rico en luteína y zeaxantina, dos nutrientes que protegen tus ojos de la luz azul de las pantallas y de la degeneración macular. En un mundo donde no dejamos de mirar el móvil, esto es un auténtico regalo para la vista.

La sensación de bienestar es casi inmediata. Al ser un alimento altamente hidratante y rico en fibra, ayuda a regular el tránsito intestinal y a evitar la hinchazón abdominal que tanto nos molesta al final del día.

¿Crudo o cocido? La verdad sobre cómo tomarlo

Aquí viene la parte que sorprenderá a muchos. Aunque en la ensalada es delicioso, el doctor Echeverri explica que el tomate cocido o triturado libera aún más licopeno. Una buena salsa de tomate casera es un concentrado de salud puro.

Eso sí, olvídate de los botes de supermercado llenos de azúcares y conservantes. La clave del éxito es el producto natural, de temporada y, si puede ser, de proximidad. El sabor y las propiedades no tienen nada que ver.

Introducir este hábito es la decisión más inteligente y barata que puedes tomar hoy mismo. No requiere sacrificios, solo un pequeño cambio en tu lista de la compra para empezar a notar los resultados en cuestión de semanas.

Si quieres sacarle el máximo provecho, intenta consumirlo entero, con piel y semillas, ya que es donde se encuentra gran parte de la fibra y los nutrientes que el doctor destaca para una buena digestión.

La validación final: la simplicidad funciona

En un mundo obsesionado con suplementos caros y dietas complicadas, el doctor Camilo Echeverri nos recuerda que la naturaleza ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Un tomate al día es el gesto más sencillo para una vida larga.

Es el momento de recuperar el placer de las cosas básicas. Es una inversión en ti misma que solo cuesta unos céntimos y que te garantiza llegar a la vejez con una salud de hierro y una energía envidiable.

¿Te apuntas al reto del tomate diario o prefieres seguir esperando que una pastilla haga todo el trabajo por ti? Nosotros ya hemos preparado el cuchillo y el aceite de oliva.