Alfredo Corell, inmunólogo: “Lo mejor es agregar la pulpa al jugo de naranja para frenar el azúcar”

El catedrático e inmunólogo Alfredo Corell expone un aspecto a menudo ignorado cuando se habla del jugo de naranja natural. El consumo de esta bebida, tan arraigada en las rutinas matinales, puede tener un impacto diferente del que mucha gente cree según un elemento sencillo pero determinante. Según explica, entender este detalle ayuda a valorar mejor cómo responde el organismo después de ingerirlo.

El debate sobre la conveniencia del jugo de naranja es largo y abarca desde la nutrición hasta la salud metabólica. Corell profundiza en esta cuestión y señala que el comportamiento del azúcar del jugo depende de un factor que a menudo se pasa por alto. Esta diferencia es la que puede modificar la manera en que el cuerpo absorbe y aprovecha los nutrientes, tal como indican varias guías de alimentación pública consultables en el portal del Ministerio de Sanidad.

El criterio del inmunólogo en el consumo de jugo

Corell destaca que, a pesar de la presencia de micronutrientes valiosos en el jugo de naranja natural, su composición puede suponer un reto para el equilibrio glucémico. El motivo principal es que esta bebida concentra el contenido de azúcar de varias piezas de fruta en un volumen relativamente pequeño. Esto hace que el cuerpo lo absorba más rápidamente que si se comiera la fruta entera.

Lo que a menudo no se explica es que esta absorción acelerada no depende solo de la cantidad de azúcar presente, sino de un componente de la misma naranja que condiciona la velocidad con la que este azúcar entra en el torrente sanguíneo. Es aquí donde el inmunólogo hace una precisión que cambia la percepción habitual sobre el jugo.

Según Corell, la clave está en la manera en que se conserva o se pierde esta parte de la fruta. Cuando está presente, el azúcar se procesa de una manera más gradual y da lugar a una respuesta metabólica más moderada. Cuando no está o se retira, la absorción puede convertirse en un proceso mucho más rápido.

¿Por qué este elemento tiene tanta importancia?

El componente que marca esta diferencia tiene un efecto directo sobre la velocidad de absorción de los hidratos de carbono. Los nutricionistas coinciden en que la manera en que el organismo asimila los azúcares depende tanto de su cantidad como del contexto en que se consumen. En el caso del jugo, este contexto se modifica profundamente según si se mantiene la parte estructural de la fruta o se elimina.

Cuando se retira esta parte, el líquido resultante se vuelve mucho más accesible para el sistema digestivo. Sin ningún elemento que actúe como mecanismo de retardo, el azúcar llega a la sangre con más rapidez y eleva la glucosa de manera más pronunciada. Esto es especialmente relevante para personas con sensibilidad a la insulina, pero también para cualquier consumidor habitual que quiera controlar mejor el impacto de los azúcares simples.

Cómo actúa este elemento dentro del intestino

Este componente, cuando está presente, interactúa con el agua del jugo y forma una textura que hace que el recorrido por el tracto digestivo sea más lento. Esta textura es lo que frena el contacto inmediato entre el azúcar y las paredes intestinales. A medida que el movimiento digestivo avanza, el cuerpo libera de manera progresiva el azúcar, evitando subidas bruscas y ayudando a mantener una sensación de saciedad más duradera.

En cambio, un jugo completamente líquido y filtrado se comporta de manera muy diferente. Su velocidad de llegada al intestino delgado hace que el cuerpo lo pueda asimilar de manera casi inmediata, lo que produce un pico energético que desaparece igual de rápido y puede generar hambre poco después.

Riesgos asociados a una absorción demasiado rápida

Aumento súbito de la glucosa en sangre en cuestión de minutos.

Descenso rápido posterior, que puede favorecer la sensación de cansancio.

Posibilidad de incremento del hambre y del consumo calórico total.

Mayor relevancia en personas con diabetes o prediabetes.

Cómo mejorar la manera de consumir jugo de naranja

Corell recuerda que el jugo no es un producto perjudicial por sí mismo, pero sí requiere ciertas consideraciones para mantener su papel dentro de una alimentación equilibrada. Muchas recomendaciones sanitarias apuntan que es preferible consumir la fruta entera, aunque el jugo puede encajar en dietas saludables si se ajustan algunos aspectos concretos.

El primer paso es asegurarse de que este elemento estructural de la naranja no se descarta durante la preparación del jugo. Conservarlo o añadirlo después de la extracción ayuda a equilibrar la bebida y a obtener un perfil más parecido al de la fruta original. De esta manera, se mantiene una parte esencial de la función reguladora que el cuerpo necesita.

Recomendación Beneficio esperado Mantener o reincorporar la parte estructural de la naranja Frena la absorción del azúcar y modera la respuesta glucémica. Consumir el jugo dentro de una comida Los otros nutrientes actúan como moderadores naturales del azúcar. Priorizar la fruta entera siempre que sea posible Conserva la totalidad de los componentes naturales de regulación. Limitarlo a raciones moderadas Evita un exceso de azúcar concentrado en un solo consumo.

El lugar del jugo dentro de una alimentación equilibrada

Aunque hay percepciones populares que atribuyen al jugo un efecto casi terapéutico, los especialistas señalan que su beneficio depende de cómo se prepara y de las circunstancias de consumo. Es una fuente apreciable de vitamina C, potasio y otros micronutrientes, pero estas ventajas deben valorarse conjuntamente con su carga de azúcares rápidamente disponibles.

El mensaje final de Corell no es prohibitivo, sino contextual: no todos los jugos son iguales, y un pequeño detalle puede transformar profundamente su efecto metabólico. Conservar lo que forma parte natural de la fruta es lo que permite aprovechar lo mejor de la naranja sin desencadenar los inconvenientes de una absorción acelerada.

El punto esencial que diferencia un buen jugo de uno desequilibrado

El criterio científico que expone el inmunólogo coincide con las recomendaciones de instituciones sanitarias: cuando el jugo mantiene este componente estructural, se comporta de manera más cercana a la fruta entera. Cuando se retira, el cuerpo lo procesa como un líquido altamente disponible, con todas las consecuencias que eso implica.

Por eso, entender la importancia de este elemento es fundamental para consumir jugo de naranja de manera más segura y beneficiosa. Un gesto tan simple como no descartarlo puede ser decisivo para transformar una bebida aparentemente saludable en una opción realmente equilibrada.