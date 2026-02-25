Adiós al sedentarismo: el entrenador que revoluciona el ejercicio en personas mayores

Los gimnasios al aire libre se han multiplicado en parques y paseos, pero su utilidad real depende de algo más que «moverse un poco». La Organización Mundial de la Salud recuerda que, a cualquier edad, combinar actividad aeróbica y trabajo de fuerza mejora salud y funcionalidad. El problema es que muchos aparatos exteriores se utilizan sin criterio y terminan reforzando patrones que ya están alterados por el sedentarismo.

En personas mayores esto se nota enseguida: hombros cerrados, cabeza adelantada, rigidez dorsal y molestias al empujar o estirar. En este escenario, la diferencia entre entrenar y «hacer movimientos» es elegir ejercicios que devuelvan movilidad y control, no repetir siempre lo mismo.

El punto de partida que propone el entrenador Álvaro Puche es identificar un patrón postural muy frecuente en la madurez: el síndrome cruzado superior. Según explica, este conjunto de compensaciones incluye hombros adelantados, hipercifosis dorsal y cabeza proyectada hacia adelante, y condiciona cómo se tolera la maquinaria típica de los parques. La consecuencia práctica es clara: si no se corrige la posición, algunas máquinas se vuelven poco eficientes y pueden aumentar la sensación de tensión en hombros y espalda.

El error más habitual en los gimnasios al aire libre

En muchos parques, el usuario se sienta o se apoya, empuja o estira y da por hecho que el aparato «ya guía» el movimiento. En realidad, la mayoría de máquinas exteriores no permiten ajustar recorrido, resistencia ni ergonomía. Esto obliga a ser más exigente con la técnica: si el tórax está flexionado, los hombros van hacia adelante y la cabeza se adelanta, el ejercicio se hace desde una posición de desventaja.

El mensaje de Puche va en esta dirección: antes de sumar repeticiones, hay que «desaprender y reaprender» para que el trabajo de fuerza no agrave la rigidez. En personas mayores, esto es especialmente relevante porque las limitaciones articulares y la pérdida de fuerza de base se traducen en peor equilibrio, menor capacidad para levantarse de una silla y más inseguridad al caminar.

Por qué la postura importa más que el aparato

Una máquina no corrige por sí sola la alineación. Si la caja torácica está cerrada y el hombro se desplaza hacia adelante, el movimiento tiende a cargar en zonas ya tensas. Por eso, el objetivo inicial no es «hacer más», sino recuperar la relación entre tórax y pelvis, ampliar movilidad dorsal y reeducar la posición escapular.

Qué buscar antes de comenzar cada ejercicio

Cuello largo : evitar el mentón hacia adelante.

: evitar el mentón hacia adelante. Pecho abierto sin exagerar : no hiperextender la zona lumbar.

: no hiperextender la zona lumbar. Costillas y pelvis alineadas : sensación de tronco estable.

: sensación de tronco estable. Hombros lejos de las orejas: sin encogimiento en el esfuerzo.

Ejercicios que suelen funcionar mejor en barras y máquinas de parque

La propuesta se centra en aprovechar lo que casi siempre hay: barras paralelas, soportes y máquinas de rotación o empuje. El criterio no es «usar todo», sino seleccionar patrones que aporten fuerza de pierna, movilidad torácica y estabilidad del hombro, que suelen ser los tres frentes más sensibles en el síndrome descrito.

Sentadilla asistida en barras paralelas

Las barras paralelas permiten un recurso simple y útil: la sentadilla con agarre frontal. El soporte mejora la seguridad y facilita trabajar piernas sin miedo a perder el equilibrio. La prioridad es controlar el descenso, mantener los pies firmes y subir con intención, sin «tirar» del hombro para levantarse.

Colocar las manos en las barras a una altura cómoda.

Bajar como si se buscara una silla, con el tronco estable.

Subir empujando el suelo, sin colapsar las rodillas hacia adentro.

Movilidad de hombro y dorsal con soporte

En el mismo elemento, Puche plantea un ejercicio de movilidad orientado a contrarrestar la rigidez dorsal y la tendencia a encorvarse. La idea es moverse con control, coordinando respiración y rango articular, sin forzar la zona lumbar. En personas con hipercifosis marcada, este tipo de trabajo suele ser más útil que insistir en máquinas de empuje con una postura ya «cerrada».

La máquina de rotación que muchos usan mal

En gimnasios al aire libre es frecuente encontrar aparatos de rotación de tronco. Puche lanza una advertencia: en personas con desgaste o dolor lumbar, forzar la rotación desde la zona baja puede generar cizallamiento en un segmento ya sensible. Su alternativa es transformar el objetivo: en lugar de rotar, usar el soporte para trabajar estabilidad del pie y control de tobillo, rodilla y cadera, con el tronco estable.

Cómo convertir una rotación en un ejercicio de estabilidad

Colocar los pies firmes y el tronco alto.

Evitar el giro lumbar; mantener el abdomen activo.

Buscar control en el soporte y equilibrio, sin movimientos bruscos.

Isométricos para los rotadores del hombro

Otra idea práctica del enfoque es introducir ejercicios isométricos para el hombro, especialmente para la musculatura rotadora. En lugar de perseguir repeticiones rápidas con un recorrido dudoso, la isometría permite «enseñar» estabilidad y reducir compensaciones. Es un recurso útil cuando el hombro está adelantado y cuesta mantener la escápula en una posición eficiente.

Cardio en el parque: por qué caminar puede ser mejor que la elíptica sin resistencia

Muchos aparatos cardiovasculares exteriores no permiten regular carga. Esto limita su utilidad si el objetivo es mejorar capacidad aeróbica con progresión. Puche propone una alternativa más controlable: caminar por intervalos, aumentando intensidad durante períodos cortos, manteniendo el tronco derecho y elevando bien las rodillas, dentro de lo que cada persona tolere.

Un esquema sencillo de intervalos caminando

5 minutos de caminata cómoda para calentar.

1 minuto a la máxima intensidad posible sin perder técnica.

1 o 2 minutos de caminata suave para recuperar.

Repetir 6 a 10 veces según nivel y sensaciones.

Este formato encaja con el enfoque de salud pública: la OMS subraya que reducir el sedentarismo y sumar actividad moderada o vigorosa aporta beneficios a cualquier edad, especialmente cuando se combina con trabajo de fuerza.

Cómo montar una sesión segura de 20 a 30 minutos

Una ventaja del parque es la accesibilidad. El riesgo es querer «aprovecharlo todo» y acabar con un circuito sin propósito. Una estructura simple mejora resultados y reduce molestias.

Propuesta práctica para 2 o 3 días por semana

Calentamiento : 5 minutos caminando y movilidad suave de hombros y cadera.

: 5 minutos caminando y movilidad suave de hombros y cadera. Fuerza de pierna : 2 a 4 series de sentadilla asistida en las barras.

: 2 a 4 series de sentadilla asistida en las barras. Movilidad dorsal : 2 a 3 series de movilidad controlada con soporte.

: 2 a 3 series de movilidad controlada con soporte. Estabilidad : 2 a 3 bloques de trabajo sin rotación lumbar en máquinas de parque.

: 2 a 3 bloques de trabajo sin rotación lumbar en máquinas de parque. Cardio: 10 minutos de intervalos caminando o caminata rápida continua.

Señales para ajustar y no forzar

Dolor punzante en el hombro o lumbar durante el movimiento.

Mareo, falta de aire desproporcionada o presión en el pecho.

Molestias que aumentan al día siguiente y no se normalizan en 48 horas.

El mensaje final es operativo: el gimnasio al aire libre puede ser una herramienta útil para personas mayores, pero no funciona en «modo automático». Cuando se parte de un patrón postural como el síndrome cruzado superior, elegir ejercicios de pierna, movilidad dorsal, estabilidad de hombro y cardio caminando con intención puede cambiar la experiencia: menos molestias, más control y más beneficio real para la autonomía diaria.