Carme Noguera, la mujer más longeva de Cataluña con 112 años: «He comido, dormido y trabajado en el mundo»

Hoy hablamos de un aniversario que desafía todas nuestras expectativas y cualquier barrera conocida. Una fecha que nos hará detener el scroll, eso te lo aseguro. Nos adentramos en la historia de una mujer que ha atravesado más de un siglo, siendo testigo de transformaciones que ninguno de nosotros puede ni imaginar.

112 años. Esta cifra, ya de por sí impactante, pertenece a una catalana que vive entre nosotros. Una vida tan extraordinaria y singular siempre esconde un secreto, una filosofía de vida. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la fórmula detrás de una longevidad tan excepcional, tan llena de historias y aprendizajes?

¿Quién es la mujer que lo ha visto todo?

Ella es Carme Noguera, nacida en Olot un 22 de agosto de 1914. Con 112 años recién cumplidos, se ha convertido oficialmente en la mujer más longeva de Cataluña. ¿Su receta para una vida tan larga y plena? Una frase que desarma por su sencillez: «He comido, dormido y trabajado en el mundo».

Imagina un mundo prácticamente irreconocible. Un lugar donde un coche era una excentricidad y no la norma. Carme nació en una época donde, como ella misma recuerda con una lucidez envidiable, en la capital de la Garrotxa «solo había un señor en coche». El transporte habitual y mayoritario eran las tartanas, aquellos pequeños carros de dos ruedas tirados por animales, que marcaban el ritmo pausado del día a día.

Su infancia coincidió con hechos históricos que marcaron el siglo XX desde sus inicios: los primeros compases de la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de la Mancomunidad de Cataluña, el primer embrión de autogobierno moderno. En aquella época, el teléfono aún no había llegado a las casas y, como a ella le gusta recalcar, «nadie tenía radio» hasta que un vecino adquirió la primera unidad. La información se movía a una velocidad muy diferente, de boca en boca.

De los inicios de la enfermería a la resistencia durante la Guerra Civil

Pero Carme, a pesar de nacer en un contexto rural con pocas opciones, no se quedó atrás. Con 19 años, en 1933, tomó una decisión valiente: formar parte de la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Generalitat. Estudió en el prestigioso Hospital Clínic de Barcelona, un camino que demuestra su espíritu decidido, su vocación de servicio y su voluntad de aprender y progresar.

Su vocación de enfermera se puso a prueba de forma dramática poco después. El 19 de julio de 1936, justo cuando estallaba la Guerra Civil, tenía previsto ir al centro médico para su actividad académica. No pudo. Al día siguiente sí que fue y, ya entonces, comenzaron a curar «muchos heridos» de los primeros combates en la ciudad, en un escenario caótico, de urgencia extrema y de decisiones a contrarreloj.

A veces, la vida te pone al límite sin preguntar. Ver cómo una bala podía atravesar un colchón que debía proteger, sin conseguirlo, te hace entender la dureza de aquellos años. Ellas, las enfermeras, eran el único escudo entre la vida y la muerte.

Durante el conflicto, su vida se circunscribió casi exclusivamente entre el Hospital Clínic y la residencia donde vivían las profesionales sanitarias. Un soldado las acompañaba cada día desde la residencia hasta el hospital para garantizar su seguridad en un entorno hostil. Carme recuerda que «no nos enterábamos de nada» sobre cómo evolucionaba la guerra, ya que «no estaba permitido» salir a pasear. El mundo exterior quedaba lejos de su realidad de urgencias.

Aunque la Generalitat las mantenía y nunca les faltó comida a las enfermeras, Carme vivió de cerca las penurias que otros pasaban. Aún recuerda haber llevado una maleta llena de patatas de Barcelona a Olot para sus padres, que sí sufrían dificultades alimentarias. Un gesto de valentía, de amor filial y de pura supervivencia en plena adversidad, que nos conmueve profundamente.

Ejerció de enfermera tanto en las urgencias del Hospital Clínic como en el sanatorio del palacio del conde de Fígols, donde se dedicó a cuidar enfermos de tuberculosis. Una tarea vital, discreta, pero absolutamente imprescindible para la sociedad de aquel momento. Un auténtico sacrificio personal y una muestra de su dedicación inquebrantable.

Un espíritu indomable que desafía el tiempo

Después de la guerra, Carme continuó ejerciendo su profesión con pasión y rigor hasta que se casó en 1951. Formó una familia con tres hijos, y hoy disfruta de la compañía de dos nietas y un bisnieto. Un linaje que continúa, en parte, gracias a su extraordinaria vitalidad y al legado que ha construido.

Su longevidad no es, ni mucho menos, sinónimo de pasividad o aislamiento. Hasta los 105 años, se preparaba el desayuno ella sola, era completamente autónoma en su día a día y, atención, estudiaba inglés y francés con ganas. Y hasta hace pocos meses, cantaba en un coro. (Sí, nosotros también alucinamos con esta energía inagotable y esta sed de conocimiento).

Carme Noguera nos demuestra que la edad es solo un número, y que el espíritu cuenta mucho más. Con 100 años, en su centenario, pidió un ordenador de regalo. ¿Quién de nosotros se plantearía eso? Es un claro ejemplo de curiosidad, de adaptación y de ganas de seguir aprendiendo, un truco vital para mantenerse joven de espíritu y con la mente activa.

Incluso su salud la ha puesto a prueba recientemente, pero sin vencerla. Hace un par de años, la operaron del fémur en el Hospital Vall d’Hebron. El año pasado, de una infección en el muslo. En ambos casos, se recuperó satisfactoriamente, una muestra sorprendente de su capacidad de resiliencia física y de su fortaleza innata. Su recuperación fue casi un milagro.

Cataluña, ¿una tierra de supercentenarios?

Carme Noguera es un fenómeno, sin duda, pero forma parte de una tendencia creciente en nuestro país. Ocupa un lugar destacado, con solo unas setenta personas por delante en el ranking mundial de longevidad, según el portal LongeviQuest. Incluso quiso conocer personalmente a Maria Branyas, que fue la persona más vieja del mundo durante un año y medio, antes de su muerte en 2024.

Los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) confirman esta realidad imparable: en Cataluña, el número de personas con 100 años o más es récord histórico. En el primer semestre de este año, ya eran 3.139. Una cifra que no deja de subir desde 1981, cuando solo se contabilizaban 140. Entre los hombres, Joan Escudé, con 110 años, es actualmente el más longevo.

El «secreto» de Carme Noguera, tan conciso y potente —«He comido, dormido y trabajado en el mundo»—, parece simple, pero contiene una sabiduría profunda. Quizás la clave definitiva no sea ninguna poción mágica, ninguna dieta milagrosa o ninguna rutina estricta. Quizás se trate, simplemente, de una vida vivida con propósito, aceptando cada día tal como viene. Sin grandes pretensiones, con mucha constancia y con ganas de vivir hasta el último momento.

La historia de Carme Noguera es una dosis de inspiración pura para todos nosotros. Un recordatorio imprescindible de que la vida debe vivirse con ganas, con curiosidad y con valentía, sin renunciar nunca a aprender y a participar del mundo que nos rodea. ¿Qué parte de su extraordinario legado aplicarás a tu día a día para vivir con esa misma intensidad?