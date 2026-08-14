Carlotta Chacón, entrenadora: «Lo más importante es que no se me caiga la cadera» en esta plancha que lo trabaja todo

Cansada de rutinas de abdominales que prometen resultados y acaban en frustración? Todas lo hemos vivido. Pasar horas en el gimnasio sin ver un cambio real es agotador.

Pero, ¿y si te dijéramos que hay un ejercicio secreto que lo cambia todo? Un movimiento simple que, bien hecho, desafía tu core, brazos y hombros.

La entrenadora de élite, Carlotta Chacón, tiene la clave. Su plancha avanzada no es una moda, es la solución definitiva para una fuerza que no sabías que tenías. Ella misma lo dice: «Lo más importante es que no se me caiga la cadera». Esta es la verdad oculta.

La plancha que lo trabaja todo: el truco de Carlotta Chacón

Carlotta Chacón, una voz autorizada en el fitness, ha revelado un ejercicio que está revolucionando la forma de entender la fuerza del core. No es una plancha cualquiera. Es la plancha alta con rodilla al hombro, codo y muñeca. Un nombre largo para un resultado espectacular.

Esta joya forma parte del conocido «Reto ¡HOLA! Agosto en forma», dentro de su semana de trabajo con el peso corporal. Ya sabes que, si ellas lo hacen, nosotras también podemos. ¡Y debemos hacerlo!

Pero, ¿qué la hace tan especial? Imagínate en posición de plancha alta. Las manos bien apoyadas en el suelo, las piernas estiradas. Tu cuerpo, una línea recta. Aquí viene la parte más importante.

El secreto es no perder nunca la alineación. Mantén tu abdomen tan fuerte como una roca.

Carlotta insiste en dos errores comunes que invalidan el ejercicio. Primero, no dejes que la cadera caiga. Es una tentación, lo sabemos. Segundo, evita que el pecho se hunda entre los hombros. Tu cuerpo debe ser una estructura indestructible.

La técnica definitiva para sentir el fuego

Para lograr una postura sólida, Carlotta Chacón nos da un truco imprescindible. Debes empujar el suelo con las manos. Piensa que te estás alejando del suelo. Redondea ligeramente la parte superior de la espalda. Esto te ayudará a activar el abdomen.

Una vez tengas el control de la plancha, comienza la secuencia. Lleva la rodilla hacia el hombro del mismo lado. Luego, estira la pierna completamente hacia atrás. Recuerda: estira completamente. Es vital.

Seguidamente, acerca la rodilla al codo del mismo lado. Vuelve a la plancha alta, estirando la pierna. Finalmente, la rodilla se mueve hacia la muñeca. La misma Carlotta resume esta coreografía como «arriba, en medio y abajo«. ¡Más claro, imposible!

Esta secuencia desafía tu estabilidad. Cada movimiento, cada estiramiento, es una micro-dosis de dopamina para tus músculos. El recto abdominal, el transverso y los oblicuos trabajan sin parar. Es un trabajo integral.

Por qué esta plancha es tu nuevo imprescindible

Mantener una plancha normal ya exige un core de acero. Pero, añadir el movimiento de una pierna eleva la dificultad a otro nivel. Tu cuerpo pierde un punto de apoyo, y esto es una oportunidad de oro para tu fuerza.

El cuerpo lucha por evitar que la pelvis se mueva, para mantener la alineación. Es aquí donde la magia sucede. Los hombros, los brazos y el pecho permanecen activos constantemente, sosteniendo el peso de la parte superior. No solo es abdomen. Es un entrenamiento completo.

Y no olvidemos los glúteos y las piernas. También ayudan a mantener esta posición perfecta de plancha. Es un movimiento que fusiona fuerza y estabilidad, utilizando solo el peso de tu cuerpo. Sin excusas, sin material. Solo tú y tu compromiso.

Mi consejo: no sacrifiques la forma por la velocidad. Cada repetición bien hecha es oro para tu cuerpo.

¿El error más frecuente? Encadenar los movimientos demasiado rápido. Carlotta nos lo recuerda: «recuerda estirar bien la rodilla hacia atrás«. Este regreso a la plancha completa es la clave. Permite restaurar la postura antes de cada nueva repetición.

Transforma tu cuerpo en minutos

¿Cuántas repeticiones? Carlotta nos propone 30 segundos con cada pierna. Repitiendo la secuencia completa: rodilla a hombro, rodilla a codo, rodilla a muñeca. Luego, cambias de pierna y haces lo mismo. Un minuto de trabajo intenso que te hará sentir la diferencia.

Si notas que pierdes la posición, no te rindas. Simplemente, baja el ritmo. Es mejor hacer menos repeticiones, pero con un control absoluto, que no muchas con una técnica deficiente. El objetivo es la calidad, no la cantidad.

Porque en esta variante de la plancha alta, el verdadero trabajo no es hacer muchos movimientos. Es mantener el cuerpo estable, como una tabla, mientras una pierna se mueve en tres direcciones diferentes. Esto es lo que realmente activa tu core hasta el fondo.

Es hora de dejar de buscar excusas y comenzar a construir esa fuerza interior. Esta plancha es tu as en la manga. No la dejes escapar.

Tu cuerpo te espera: la urgencia es real

Ya lo sabes. Esta plancha no es un ejercicio más. Es una inversión en tu salud, en tu postura, en tu confianza. ¿Por qué esperar para sentirte mejor? Tu cuerpo te pide acción.

No hay una solución mágica, pero sí movimientos inteligentes. Este es uno de ellos. Un truco de experto a tu alcance. No subestimes el poder de la constancia y la técnica correcta. Carlotta Chacón lo ha dejado claro.

Ahora que tienes esta información vital, ¿qué harás? ¿Dejarás que tu cadera caiga o te convertirás en la versión más fuerte de ti misma?