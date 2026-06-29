Adriana Martín, nutricionista: «La alimentación va más allá de las cremas solares para mantener la piel hidratada»

Seguro que ya tienes tu crema hidratante preferida en la mesita de noche. Pero, ¿y si te dijéramos que estás abordando el problema desde el ángulo equivocado? La ciencia es clara: la verdadera protección solar y la hidratación profunda no solo se aplican, también se ingieren.

Cuando el termómetro supera los 35 grados, tu piel pierde agua a una velocidad vertiginosa. (Sí, ese aspecto tirante y apagado que notas al llegar a casa no es cansancio, es tu piel pidiendo auxilio a gritos).

La estrategia de los betacarotenos: Tu escudo natural

El primer paso para blindar tu dermis es potenciar tu ingesta de betacarotenos. Estos compuestos, que encontrarás en abundancia en frutas y verduras de tonos naranjas y rojos, son los precursores de la vitamina A. No solo preparan tu piel para el bronceado, sino que actúan como un filtro interno frente a la radiación ultravioleta.

No estamos hablando de sustituir el protector solar, por supuesto. Hablamos de dar a tus células las herramientas necesarias para que no sufran tanto cuando el sol aprieta. Es darle a tu organismo un plus de resiliencia frente al estrés oxidativo.

Los 5 elegidos que no pueden faltar en tu compra

Si quieres notar una diferencia real en la textura de tu rostro, incluye estos cinco ingredientes en tu dieta diaria. Son, básicamente, hidratación en estado sólido.

El primero es la sandía. Con más de un 90% de agua, su contenido en licopeno es un aliado brutal para combatir la inflamación cutánea. Luego tenemos el tomate, cuya concentración de licopeno aumenta incluso al cocinarlo. No podemos olvidar el pepino, que actúa como un diurético natural que ayuda a eliminar toxinas y reduce la hinchazón de los tejidos.

Para cerrar el grupo de élite, incluye zanahorias por su altísima carga de provitamina A y frutas rojas como los arándanos, que aportan una dosis masiva de antioxidantes para neutralizar los radicales libres generados por el exceso de exposición solar.

La biodisponibilidad de estos alimentos mejora drásticamente si los acompañas con un chorro de aceite de oliva virgen extra. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que necesitan una pequeña cantidad de grasa saludable para ser absorbidas correctamente por tu cuerpo.

Por qué tu piel te agradecerá este cambio

El beneficio de este enfoque no es inmediato, pero es duradero. Mientras que una crema actúa en la superficie, esta dieta inunda tus capas profundas de la dermis con los nutrientes necesarios para mantener la barrera lipídica intacta. Es la diferencia entre ponerle un parche a una pared o reforzar sus cimientos.

Al mantener los niveles de hidratación estables, evitas la descamación prematura y logras que tu piel tenga ese aspecto jugoso que todos buscamos en el verano. Es, esencialmente, una inversión a largo plazo en tu capital estético.

El mito de los «ocho vasos de agua»

Seguro que has oído mil veces que debes beber dos litros de agua al día. Aunque es un buen consejo, la realidad es que gran parte de la hidratación que tu piel necesita proviene de los alimentos sólidos. Una manzana o una porción de melón no solo hidratan, sino que aportan minerales y electrolitos que el agua pura no contiene.

Es una forma inteligente de hidratarte sin tener que estar pegado a una botella de agua todo el día. ¿Sabías que integrando estos alimentos en tus ensaladas o batidos estás duplicando la eficacia de tu rutina cosmética?

Tu plan de acción para los próximos días

La próxima vez que vayas al supermercado, no mires solo el precio. Mira el color. Cuanto más vibrante sea la fruta o verdura, mayor será su concentración de antioxidantes. Haz la prueba durante una semana: sustituye tus snacks ultraprocesados por una pieza de fruta de temporada o un gazpacho casero bien cargado de tomate y pepino.

Los resultados en tu piel serán la mejor prueba de que, a veces, la solución más avanzada está en el pasillo de la frutería. ¿Y tú, ya estás preparando tu piel para los días de más calor o esperarás a que empiece a pedir auxilio?