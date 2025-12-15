El radiòleg José Manuel Felices adverteix: “Mai et dutxis immediatament després de fer esport”

Saps que la teva rutina després de fer exercici pot ser decisiva per a la teva salut? Un expert reconegut explica per què evitar la dutxa immediata després d’entrenar pot ser la clau per al teu benestar. Els consells dels professionals sanitaris sovint ens sorprenen, però alguns poden transformar els nostres hàbits diaris i ajudar-nos a prevenir problemes de salut a llarg termini.
Després de cada sessió esportiva, és habitual sentir la necessitat immediata de córrer a la dutxa. Però el doctor José Manuel Felices, radiòleg i professor universitari, llança una advertència que posa en qüestió un dels gestos més estesos entre esportistes i aficionats: “Mai et dutxis després de fer esport”. Aquesta recomanació, que ja ha generat debat en gimnasos i xarxes socials, planteja una pregunta clau: quins riscos assumeixes realment si t’afanyes a dutxar-te tan bon punt acabes d’exercitar-te?
Un referent mèdic que desafia els costums més arrelats
José Manuel Felices no és només un expert en diagnòstic per imatge, sinó també un divulgador compromès amb la salut pública. Amb anys d’experiència a hospitals i universitats, ha observat milers de casos i sap fins on poden arribar els mals hàbits, fins i tot aquells que considerem innocus. El seu objectiu principal és desmuntar mites populars i oferir pautes pràctiques basades en l’evidència científica, fent la salut més accessible a tothom.
Per què la dutxa immediata pot ser contraproduent?
Quan acabes d’entrenar, el teu cos encara no ha recuperat els seus nivells normals de temperatura, ritme cardíac ni tensió arterial. Felices ho explica de manera clara: “Després de l’exercici, els vasos sanguinis segueixen dilatats i la circulació sanguínia és més intensa”. Si exposes el teu cos a un canvi brusc de temperatura –com ara l’aigua freda o molt calenta de la dutxa– pots provocar reaccions físiques que afecten el benestar general.
Aquest xoc pot ser especialment perillós per a persones amb la tensió baixa, problemes cardíacs o una predisposició als mareigs. Però, fins i tot per a esportistes sans, la dutxa immediata pot causar baixades de tensió, sensació de mareig o, en casos extrems, desmais.
Conseqüències per al cos: més enllà del simple cansament
A part del risc de mareig, el doctor Felices alerta sobre altres efectes:
“Si no deixes que el cos es refredi de manera natural, pots alentir la recuperació muscular i afavorir l’aparició de rampes o contractures.” Els músculs necessiten temps per alliberar l’àcid làctic i estabilitzar la circulació sanguínia després d’una activitat intensa.
A més, la sudoració encara no s’ha regulat, fet que pot impedir una neteja efectiva i fins i tot afavorir irritacions cutànies si la pell no ha tingut temps d’assecar-se lleugerament abans de la dutxa.
Quina és la rutina òptima després de fer esport?
El consell del radiòleg és clar:
“El més aconsellable és esperar entre 15 i 30 minuts abans de dutxar-se”, insisteix Felices. Aquest període serveix perquè el cos faci la “tornada a la calma”: el ritme cardíac baixa, la temperatura es normalitza i la circulació es regula. Durant aquest temps, es recomana fer estiraments suaus, hidratar-se bé i aprofitar per ventilar la roba esportiva.
Només després d’aquest procés, la dutxa esdevé realment beneficiosa, ja que contribueix a la relaxació i a la higiene sense riscos afegits.
Trencant mites: el paper dels entrenadors i la ciència
Moltes persones han après, des de petites, que la dutxa immediata és “obligatòria” després de suar. Però cada cop més entrenadors personals i professionals de la salut coincideixen amb Felices. Les darreres investigacions apunten que el cos humà necessita un marge de temps per recuperar l’equilibri intern, i que no fer-ho pot minvar els beneficis de l’exercici.
A més, el mite de “refrescar-se” ràpidament pot donar una falsa sensació de benestar, tapant símptomes reals de fatiga o sobreesforç que caldria escoltar.
Consells addicionals per a una millor recuperació
Per aprofitar al màxim la rutina post-entrenament, Felices recomana:
- Hidratar-se correctament amb aigua o begudes isotòniques si la sessió ha estat molt intensa.
- Fer estiraments progressius per evitar lesions musculars.
- Utilitzar roba còmoda i transpirable mentre s’espera el moment adequat per dutxar-se.
- Escoltar el cos i no forçar-se si es nota debilitat o mareig.
- Si és necessari, refrescar-se la cara o els braços amb una tovalloleta humida abans de la dutxa final.
Reflexió final: petits canvis per a una vida més saludable
Dutxar-se després de fer esport és només un detall de la rutina, però saber quan fer-ho pot suposar la diferència entre sentir-se millor i patir riscos innecessaris.
La recomanació de José Manuel Felices convida a revisar costums i a ser més conscients del nostre cos després de l’activitat física. Fer esport ja és positiu, però cuidar la recuperació és igual d’important.
Cuida el teu cos: comparteix el consell i participa
T’havies plantejat mai que la dutxa immediata després de fer exercici podria ser perjudicial?
Potser aquest canvi tan senzill millorarà la teva recuperació i t’ajudarà a evitar problemes que no havies considerat.
Comparteix aquest article amb els teus amics, companys de gimnàs i familiars, i anima’ls a cuidar tots els detalls de la seva rutina esportiva!