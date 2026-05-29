Cristina Lobato, experta en maquillatge: «A partir dels 50, per rejovenir el rostre cal evitar els productes pesats per a la pell

El mirall no enganya i la rutina de cada matí es repeteix de forma gairebé automàtica. Selecciones la teva base de maquillatge habitual i apliques una capa generosa per intentar camuflar aquestes petites línies d’expressió. (Grave error, per cert). La realitat és que la majoria de les dones comet un error que afegeix anys a l’instant.
Existeix un abisme gegant entre un rostre rejovenit i una pell col·lapsada per productes massa pesats. Les grans expertes del sector fa temps que adverteixen sobre aquest mal hàbit tan estès. No es tracta de tapar els signes del temps a qualsevol preu, sinó de respectar les noves necessitats de la teva dermis.
La clau per lluir un rostre radiant més enllà dels 50 no és amagar, sinó il·luminar. La prestigiosa maquilladora professional Cristina Lobato acaba de desvelar les claus definitives per aconseguir un efecte lífting sense sortir de casa. El secret principal resideix a canviar radicalment de mentalitat i apostar per la lleugeresa.
La trampa de la cobertura total que apaga la teva mirada
El gran mite que hem de desmuntar avui mateix és que una major cobertura dissimula millor les arrugues. Moltes consumidores assumeixen que una base densa i mat és la millor solució per aconseguir un llenç homogeni. La realitat tècnica és molt diferent i sol provocar un efecte acartonat molt poc afavoridor.
Per aconseguir una pell lluminosa hem de fixar-nos primer en la preparació prèvia del rostre. Una pell madura necessita una hidratació estructural potent abans de rebre qualsevol pigment de color. Si la teva rutina no inclou un bon sèrum humectant, el maquillatge s’esquerdarà en qüestió de minuts.
Els experts insisteixen que la màgia passa quan es respecta la textura natural de la pròpia pell. Un producte massa pesat es diposita inevitablement en els plecs i accentua precisament allò que vols amagar. Les fórmules fluides o les BB creams són les millors aliades per aportar frescor sense saturar el paladar visual.
Treballar els productes en crema amb els dits ajuda al fet que es fusionin millor gràcies a la temperatura corporal. Això evita l’ús excessiu de pols translúcides, que són les grans enemigues de les pells madures perquè ressequen de forma immediata. El minimalisme cosmètic és el teu bitllet de tornada cap a la joventut facial.
Els quatre punts estratègics per elevar les teves faccions
La recerca del tall perfecte ens porta directament a quatre tècniques professionals de col·locació del producte. No requereixen habilitats especials ni eines cares, però el seu impacte visual és realment sorprenent. El primer canvi radical comença en la zona de les ulleres amb el corrector.
Parlem d’aplicar el producte només a la zona del llagrimall i a l’angle extern de l’ull per obrir la mirada. El segon truc daurat se centra en el coloret, que mai s’ha de col·locar al centre de la galta. L’has d’aplicar a la part més alta del pómul i difuminar sempre en direcció ascendent cap a la templa.
La tercera opció passa per redefinir les celles, que solen perdre densitat i color amb el pas dels anys. Un disseny natural però ben emmarcat aconsegueix un efecte d’obertura ocular que rejoveneix tota la part superior del rostre. L’últim pas clau és el perfilat de llavis amb tons naturals per recuperar el volum perdut.
El benefici directe d’apostar per aquesta tècnica és una sensació de confort absolut durant tot el dia. Al reduir les textures de pols i els acabats ultra mats, la pell respira i manté una brillantor saludable i natural. El teu entorn notarà que estàs radiant, però ningú sabrà exactament quin és el teu secret.
Com optimitzar el teu neceser i mantenir l’efecte tot el dia
¿Sabies que aquest enfocament de maquillatge lleuger funciona de manera increïble per estalviar temps cada matí? Al prescindir de tants passos i capes innecessàries, redueixes la teva rutina a menys de cinc minuts diaris. Un bon fixador hidratant en esprai serà l’únic que necessitaràs per segellar el resultat sense ressecar.
Si prefereixes afegir un toc de color als ulls, oblida’t de les ombres completament mates o amb purpurines massa evidents. Tria en el seu lloc textures setinades de qualitat que aportin llum a la parpella sense marcar la textura irregular de la pell. Recorda que la senzillesa ben executada és la màxima expressió de l’elegància.
Cuidar el teu rostre amb criteri demostra que entens que cada etapa de la vida demana uns codis diferents. Al final del dia, la diferència entre un maquillatge que suma anys i un que rejoveneix depèn d’una sola decisió davant del mirall. ¿Vas a seguir aplicant la mateixa màscara pesada de sempre?