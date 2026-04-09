Carlos de Miguel, expert en inflamació, ho té clar: «El R-ALA és el suplement universal que tothom hauria de conèixer»

Vivim en un estat d’alerta constant. L’estrès, la contaminació i una dieta ràpida ens mantenen en una inflamació de baix grau que ens roba l’energia. (Sí, aquesta sensació de cansament etern té un nom i, per sort, també una solució).
El nutricionista Carlos de Miguel, veu autoritzada en salut metabòlica i inflamació, ha posat el foc sobre un compost que molts passen per alt. No és una moda passatgera ni un remei miraculós d’Instagram: es tracta de l’Àcid Alfa Lipoic (R-ALA), un suplement que qualifica com a “universal”.
L’antioxidant que arriba on altres fallen
Què fa al R-ALA tan especial? La majoria dels antioxidants són o bé solubles en aigua (com la vitamina C) o bé solubles en greix (com la vitamina E). El R-ALA és un amfibi biològic: teniu la capacitat única de treballar en ambdós medis.
Aquesta dualitat li permet protegir cada racó de les teves cèl·lules, des de les membranes grasses fins a l’interior aquós. És, literalment, un escut total contra els radicals lliures que envelleixen els teus teixits i danyen el teu rendiment físic.
El R-ALA no només combat l’oxidació per si mateix, sinó que és capaç de “reciclar” altres antioxidants ja usats perquè continuïn protegint-te de forma sostinguda en el temps.
El truc per controlar el sucre a la sang
Més enllà del seu poder antienvelliment, De Miguel destaca el seu paper crucial en la sensibilitat a la insulina. En un món on els pics de glucosa són el pa de cada dia, el R-ALA ajuda a que els teus músculs utilitzin el sucre de forma eficient en lloc d’emmagatzemar-lo com a greix.
Per a qui busca una composició corporal òptima o pateix de fatiga post-àpat, aquest suplement actua com un optimitzador metabòlic. Ajuda a que l’energia arribi a la mitocòndria, la central elèctrica de les teves cèl·lules, millorant la teva vitalitat diària de forma notable.
Aquest benefici no és només estètic. En millorar la gestió de la glucosa, reduïm la glicació, un procés que “torra” les nostres proteïnes internes i accelera l’aparició d’arrugues i malalties cròniques. (La teva butxaca t’agrairà invertir en prevenció abans que en costosos tractaments futurs).
Inflamació: l’enemic silenciós sota control
Carlos de Miguel insisteix que la inflamació és l’arrel de gairebé tots els mals moderns. El R-ALA intervé en les vies de senyalització cel·lular per apagar el foc intern. És especialment útil per a atletes que sotmeten el seu cos a grans esforços o per a persones amb alta càrrega d’estrès mental.
En reduir els marcadors inflamatoris, el cos recupera la seva capacitat de reparació natural. Això es tradueix en menys dolors articulars, una pell més lluminosa i, sobretot, una claredat mental que molts creuen haver perdut per sempre per l’edat.
Tanmateix, l’expert adverteix: no tots els suplements d’àcid lipoic són iguals. La forma “R” (R-ALA) és la que el nostre cos reconeix i absorbeix amb facilitat, a diferència de la forma sintètica “S”, que és molt menys efectiva i rentable.
La dosi de realitat: No és una vareta màgica
Malgrat els seus beneficis gairebé heroics, De Miguel és contundent: cap suplement compensa un estil de vida desastrós. El R-ALA és el complement perfecte, però ha d’assentar-se sobre una base de menjar real, descans i moviment constant.
La suplementació intel·ligent consisteix a donar al cos el que l’entorn modern li treu. En una societat “oxidada” per les pantalles i el sedentarisme, aportar un extra de protecció cel·lular sembla una de les decisions més intel·ligents que pots prendre aquest any.
Si busques un suplement que actuï en múltiples fronts alhora —salut mental, física i metabòlica—, el R-ALA és probablement el teu millor candidat en l’actualitat.
Com incorporar-lo a la teva estratègia diària
És per a tothom? De Miguel suggereix que aquells interessats en la longevitat i l’energia haurien de consultar amb un professional per ajustar la dosi. Sol recomanar-se prendre’l amb l’estómac buit per maximitzar aquesta absorció tan valuosa.
La ciència de la nutrició està deixant de centrar-se només en les calories per mirar cap a la microbiologia i la inflamació. L’àcid alfa lipoic és el pont cap a aquesta nova era de salut proactiva on tu tens el control del teu envelliment.
Vas a seguir deixant que l’estrès oxide les teves cèl·lules dia rere dia o vas a començar a fer servir la química al teu favor? El secret dels experts ja és fora, i ara està a les teves mans aplicar-ho.
Al final del dia, invertir en la teva arquitectura cel·lular és l’única inversió amb rendibilitat garantida de per vida. Demà et despertaràs amb un escut nou o amb la mateixa inflamació de sempre?