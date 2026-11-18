Oblida’t dels sopars a les deu de la nit davant del televisor. Si vols que la teva salut digestiva faci un gir de 180 graus, has d’escoltar això. Asun González, referent en l’estudi de la microbiota, ha llançat una recomanació horària que ha deixat molts amb la forquilla a l’aire.
Segur que pensaves que sopar a les vuit ja era “fer-ho d’hora”. Doncs t’equivoques. Segons l’experta, l’ideal per al nostre sistema és esmorzar a les nou del matí i haver acabat de sopar a les quatre de la tarda. Sí, has llegit bé: a les quatre.
No és una bogeria passatgera, és cronobiologia pura. En un món on vivim d’esquena a la llum natural, aquest ajust busca sincronitzar els nostres bacteris intestinals amb els ritmes del sol. (I encara que sembli impossible de seguir, els beneficis són tan brutals que val la pena intentar-ho).
Per què la teva microbiota odia que sopis tard
La clau d’aquesta proposta és el descans del sistema digestiu. González explica que la nostra microbiota té els seus propis ritmes circadians. Per la nit, les seves funcions canvien de la digestió a la neteja i reparació de la barrera intestinal.
Si sopem tard, obliguem al cos a processar aliments quan ja hauria d’estar en mode “manteniment”. Això genera inflamació i altera la diversitat dels nostres bacteris, cosa que a la llarga es tradueix en digestions pesades, cansament i pitjor qualitat de la son.
En sopar a les quatre de la tarda, permetem un dejuni prolongat que s’ajusta de forma natural a les hores de foscor. És el que es coneix com a dejuni intermitent circadià, una eina poderosíssima per resetejar el metabolisme sense passar gana real.
Però compte: l’experta adverteix que no serveix de res l’horari si la qualitat de l’aliment és dolenta. La microbiota necessita fibra, polifenols i aliments reals per prosperar. No és només quan, sinó amb quin combustible alimentes els teus hostes interns.
És viable sopar a les quatre a Espanya?
La resposta curta és que socialment és un repte, però biològicament és la perfecció. Asun González reconeix que el nostre estil de vida mediterrani xoca frontalment amb aquesta pauta, però proposa apropar-s’hi el màxim possible per notar millores immediates.
Fins i tot l’OCU i diversos estudis sobre longevitat destaquen que les poblacions que concentren la ingesta de menjar durant les hores de llum solar presenten menors índexs d’obesitat i malalties metabòliques. És la dieta del sentit comú evolutiu.
El preu de canviar els teus hàbits és nul, però el guany en energia vital és incalculable. Moltes persones que han provat d’avançar el sopar asseguren que es desperten amb menys pesadesa i amb la ment molt més clara per afrontar el dia.
Es comenta als fòrums de nutrició que aquest canvi és el “hack” definitiu per a les que pateixen d’inflor abdominal crònica. No necessites suplements cars, només necessites respectar el rellotge biològic que portes integrat des de fa milers d’anys.
Com començar a ajustar els teus ritmes sense morir en l’intent
Si no pots sopar a les quatre per la feina, González recomana que almenys sigui abans que es faci fosc. L’objectiu és deixar de menjar quan el sol es pon, ja que el nostre cos comença a segregar melatonina i la sensibilitat a la insulina disminueix dràsticament.
Un altre truc d’experta és fer de l’esmorzar i el dinar les ingestes principals. La dita de “esmorza com un rei i sopa com un captaire” té més base científica de la que creiem. L’eficiència metabòlica és màxima al matí i mínima al final del dia.
No et deixis portar per l’ansietat social. Si tens un sopar fora, gaudeix-lo, però intenta que sigui l’excepció i no la regla. La flexibilitat metabòlica s’entrena, i la teva microbiota et perdonarà una relliscada si la resta de la setmana segueixes els ritmes del sol.
Un consell: comença avançant el sopar mitja hora cada setmana. No passis de sopar a les deu a les quatre de cop o el teu cervell es rebel·larà. La clau és l’adaptació progressiva perquè l’hàbit es quedi amb tu per sempre.
La microbiota: el segon cervell que dicta la teva salut
Mentre ens obsessionem amb les calories, la ciència ens diu que cuidant els nostres bacteris cuidem la nostra salut mental i el nostre sistema immunitari. El 90% de la serotonina es fabrica a l’intestí, i ella necessita que dormis amb l’estómac buit.
No és una moda, és recuperar la nostra essència. L’avís de l’Asun González és una invitació a la coherència. Som éssers diürns i el nostre sistema digestiu no és una fàbrica que hagi de funcionar les 24 hores del dia.
És un canvi disruptiu, és valent i, sobretot, és efectiu. És l’estratègia de qui busca la salut total a través de la natura.
Vas a seguir forçant la teva microbiota per la nit o vas a començar demà mateix a menjar amb el sol?
El teu cos sap quina hora és, ara només falta que el teu rellotge de cuina es posi d’acord amb ell.