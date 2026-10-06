Michael Rubin, antiguo propietario de los 76ers: «Las reglas de la NBA impedían que fuera propietario y frenaban Fanatics»

Imagina un magnate del deporte que tiene que vender su parte de un equipo de la NBA, no por problemas económicos, sino por un motivo mucho más enrevesado: las mismas reglas de la liga que, irónicamente, terminaron abriendo una puerta inimaginable. Estamos hablando de Michael Rubin, una figura clave detrás del imperio Fanatics, y de una jugada maestra que conectó directamente con el fichaje más sonado de los 76ers de Filadelfia.

¿Cómo puede una desvinculación oficial de la propiedad de un equipo convertirse en el secreto de un éxito de mercado tan colosal? Lo que parecía una limitación impuesta por la liga se transformó, contra todo pronóstico, en una oportunidad de oro para la franquicia. Una historia que nos revela el poder oculto de las relaciones personales en el mundo del deporte de élite.

La salida estratégica de Rubin y el ascenso de Fanatics

En el año 2022, Michael Rubin tomó una decisión drástica: vender su participación minoritaria del 10% a Harris Blitzer Sports and Entertainment (HBSE), el grupo propietario de los Philadelphia 76ers. La razón oficial era un conflicto de intereses claro con su otro gran proyecto, Fanatics, la marca de ropa deportiva que se consolidaba rápidamente como el socio oficial de merchandising de la NBA. (Sí, a nosotros también nos pareció un movimiento audaz, pero esperen a ver el resultado).

«Si miras las reglas de las ligas, no funcionaba para mí ser propietario de una parte de un equipo», explicó Rubin en una conferencia del MIT Sloan en 2024. Fue una cuestión de pragmatismo puro. «Estaba frenando Fanatics. Fue un gran privilegio y honor formar parte… Fue, definitivamente, el momento de seguir adelante», concluyó, subrayando una visión de negocio que no permitía trabas. Ahora, se siente «en el centro del deporte, la tecnología y los negocios», viviendo lo que él mismo llama «el trabajo más divertido del planeta».

Esta historia nos demuestra que, a veces, deshacerse de una parte del pastel es la única manera de hacerlo crecer de manera exponencial. El riesgo calculado puede ser el detonante definitivo.

El efecto dominó inesperado: LeBron James y el truco del transporte

Lo que nadie vio venir es cómo esta «separación» oficial acabaría jugando un papel fundamental para los 76ers. Según fuentes de la liga, a Rubin se le aseguró que, una vez liberado de las restricciones del convenio colectivo y las leyes anti-alteración de la NBA, podría ayudar a los Sixers «más que nunca». Esta promesa, que podría parecer un eufemismo, escondía una verdad sorprendentemente literal.

La solución oculta llegó en forma de una relación personal con una leyenda: LeBron James. Después de ocho años con los Lakers, «El Rey» buscaba un nuevo reino. La conexión con Rubin ya venía de lejos: en 2022, LeBron ya había invertido en Mitchell & Ness, una filial de Fanatics especializada en ropa retro. El lazo se estrechó aún más en enero de 2024, cuando firmó un lucrativo acuerdo de cromos con Fanatics.

Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente viral. Cuando James aterrizó en los 76ers el verano de ese año, tomó una decisión inusual: no viviría en Filadelfia, sino que se quedaría en Nueva York y haría el trayecto con un helicóptero privado. ¿El detalle que nadie pasó por alto? El helicóptero lucía, bien grande, el logo de Fanatics. Un portavoz de James confirmó lo que muchos ya sospechábamos: el uso de la aviación corporativa era una de las ventajas de su acuerdo de cromos con la compañía de Rubin. (Sí, nuestro jefe también hizo un «clic» al ver la jugada).

Cuando las reglas se adaptan a la nueva economía deportiva

Este caso ilustra perfectamente cómo el mundo del deporte profesional está evolucionando, trascendiendo las barreras tradicionales de la propiedad y los contratos. No se trata solo de salarios millonarios; ahora, los acuerdos implican participaciones, patrocinios cruzados y beneficios adicionales que pueden ser tan decisivos como el mismo sueldo. La libertad de Rubin para negociar con LeBron sin la limitación de las reglas de un propietario abrió una vía de colaboración que, de otra manera, habría sido imposible.

Esta situación nos obliga a mirar más allá de los titulares y entender que, a veces, las estructuras más rígidas acaban generando las grietas más creativas. Las inversiones de atletas en marcas y los acuerdos de patrocinio con beneficios únicos son una tendencia imprescindible que redefine la relación entre los jugadores, los equipos y las grandes corporaciones. Es el nuevo paradigma del deporte moderno, donde la influencia se compra con acciones y privilegios, no solo con títulos de equipo.

El golpe maestro que nadie esperaba y el futuro del juego

La verdad es que sin el financiamiento de Fanatics para los desplazamientos en helicóptero de LeBron entre Nueva York y Filadelfia, podría ser que los 76ers nunca hubieran conseguido su fichaje estrella. Este truco, fruto de una libertad inesperada para Michael Rubin, fue el catalizador. Es una prueba palpable de que las reglas están cambiando, y que quien entiende sus flexibilidades tiene una ventaja competitiva enorme.

Así que, la próxima vez que veas un movimiento sorprendente en el mundo del deporte, pregúntate cuál es la historia oculta detrás de las reglas. ¿Cuál es el beneficio adicional que nadie está comentando? Porque, como hemos visto, los verdaderos catalizadores del éxito a menudo se encuentran en los detalles más discretos, aquellos que solo unos pocos expertos saben descifrar. Estamos ante una nueva era de las superestrellas y las empresas que las rodean, donde el ingenio de la negociación vale su peso en oro. El juego ha cambiado para siempre, y entenderlo es casi una obligación, ¿verdad?