Michael Rubin, antic propietari dels 76ers: «Les regles de l’NBA impedien que en fos propietari i frenaven Fanatics»

Imagina un magnat de l’esport que ha de vendre la seva part d’un equip de l’NBA, no per problemes econòmics, sinó per un motiu molt més enrevessat: les mateixes regles de la lliga que, irònicament, van acabar obrint una porta inimaginable. Estem parlant de Michael Rubin, una figura clau darrere de l’imperi Fanatics, i d’una jugada mestra que va connectar directament amb el fitxatge més sonat dels 76ers de Filadèlfia.
Com pot una desvinculació oficial de la propietat d’un equip esdevenir el secret d’un èxit de mercat tan colossal? El que semblava una limitació imposada per la lliga va transformar-se, contra tot pronòstic, en una oportunitat d’or per a la franquícia. Una història que ens revela el poder ocult de les relacions personals en el món de l’esport d’elit.
La sortida estratègica de Rubin i l’ascens de Fanatics
L’any 2022, Michael Rubin va prendre una decisió dràstica: vendre la seva participació minoritària del 10% a Harris Blitzer Sports and Entertainment (HBSE), el grup propietari dels Philadelphia 76ers. La raó oficial era un conflicte d’interessos clar amb el seu altre gran projecte, Fanatics, la marca de roba esportiva que es consolidava ràpidament com el soci oficial de marxandatge de l’NBA. (Sí, a nosaltres també ens va semblar un moviment audaç, però espereu a veure el resultat).
«Si mires les regles de les lligues, no funcionava per a mi ser propietari d’una part d’un equip», va explicar Rubin en una conferència del MIT Sloan el 2024. Va ser una qüestió de pragmatisme pur. «Estava frenant Fanatics. Va ser un gran privilegi i honor formar-ne part… Va ser, definitivament, el moment de seguir endavant», va concloure, subratllant una visió de negoci que no permetia traves. Ara, se sent «al centre de l’esport, la tecnologia i els negocis», vivint el que ell mateix anomena «la feina més divertida del planeta».
Aquesta història ens demostra que, de vegades, desfer-se d’una part del pastís és l’única manera de fer-lo créixer de manera exponencial. El risc calculat pot ser el detonant definitiu.
L’efecte dominó inesperat: LeBron James i el truc del transport
El que ningú va veure venir és com aquesta “separació” oficial acabaria jugant un paper fonamental per als 76ers. Segons fonts de la lliga, a Rubin se li va assegurar que, un cop alliberat de les restriccions del conveni col·lectiu i les lleis anti-alteració de l’NBA, podria ajudar els Sixers «més que mai». Aquesta promesa, que podria semblar una eufemisme, amagava una veritat sorprenentment literal.
La solució oculta va arribar en forma d’una relació personal amb una llegenda: LeBron James. Després de vuit anys amb els Lakers, “El Rei” buscava un nou regne. La connexió amb Rubin ja venia de lluny: l’any 2022, LeBron ja havia invertit en Mitchell & Ness, una filial de Fanatics especialitzada en roba retro. El llaç es va estrènyer encara més el gener del 2024, quan va signar un lucratiu acord de cromos amb Fanatics.
I aquí és on la història es torna veritablement viral. Quan James va aterrar als 76ers l’estiu d’aquell any, va prendre una decisió inusual: no viuria a Filadèlfia, sinó que es quedaria a Nova York i faria el trajecte amb un helicòpter privat. El detall que ningú va passar per alt? L’helicòpter lluïa, ben gran, el logo de Fanatics. Un portaveu de James va confirmar el que molts ja sospitàvem: l’ús de l’aviació corporativa era un dels avantatges del seu acord de cromos amb la companyia de Rubin. (Sí, el nostre cap també va fer un «clic» en veure la jugada).
Quan les regles s’adapten a la nova economia esportiva
Aquest cas il·lustra perfectament com el món de l’esport professional està evolucionant, transcendint les barreres tradicionals de la propietat i els contractes. No es tracta només de salaris milionaris; ara, els acords impliquen participacions, patrocinis creuats i beneficis addicionals que poden ser tan decisius com el mateix sou. La llibertat de Rubin per negociar amb LeBron sense la limitació de les regles d’un propietari va obrir una via de col·laboració que, d’una altra manera, hauria estat impossible.
Aquesta situació ens obliga a mirar més enllà dels titulars i entendre que, de vegades, les estructures més rígides acaben generant les escletxes més creatives. Les inversions d’atletes en marques i els acords de patrocini amb beneficis únics són una tendència imprescindible que redefineix la relació entre els jugadors, els equips i les grans corporacions. És el nou paradigma de l’esport modern, on la influència es compra amb accions i privilegis, no només amb títols d’equip.
El cop de gràcia que ningú esperava i el futur del joc
La veritat és que sense el finançament de Fanatics per als desplaçaments en helicòpter de LeBron entre Nova York i Filadèlfia, podria ser que els 76ers mai haguessin aconseguit el seu fitxatge estrella. Aquest truc, fruit d’una llibertat inesperada per a Michael Rubin, va ser el catalitzador. És una prova palpable que les regles estan canviant, i que qui entén les seves flexibilitats té un avantatge competitiu enorme.
Així que, la pròxima vegada que vegis un moviment sorprenent en el món de l’esport, pregunta’t quina és la història oculta darrere de les regles. Quin és el benefici addicional que ningú està comentant? Perquè, com hem vist, els veritables catalitzadors de l’èxit sovint es troben en els detalls més discrets, aquells que només uns pocs experts saben desxifrar. Estem davant d’una nova era de les superestrelles i les empreses que les envolten, on l’enginy de la negociació val el seu pes en or. El joc ha canviat per sempre, i entendre-ho és gairebé una obligació, oi que sí?