Jennifer Lopez revela por qué el cuello es el paso imprescindible de su rutina de cuidado facial

El cuello a menudo queda fuera de la rutina por un motivo simple: no lo vemos tanto como el rostro. Pero es una de las zonas más expuestas al sol y, por eso, las autoridades sanitarias insisten en protegerlo de manera específica. La AEMPS lo recuerda en sus consejos oficiales para una protección solar adecuada, donde menciona el cuello entre las áreas sensibles.

Las últimas semanas, el debate ha vuelto con fuerza por una razón mediática: una celebrity ha explicado por qué ha convertido el cuello en un paso clave de su skincare. Pero lo más interesante no es el nombre, sino el patrón: qué hace exactamente y por qué esta zona envejece antes de lo que parece.

El dato clave es el gesto que cambia la rutina sin complicarla: tratar el cuello como una extensión del rostro y no como un extra ocasional. En el caso de Jennifer Lopez, lo explica de manera directa: durante años se centró en la cara y, con el tiempo, empezó a fijarse de verdad en el cuello. Según recoge La Razón, su motivación es doble: es una zona con movimiento constante y muy expuesta, y en su caso se suma el impacto de años de baile, giras y espectáculos físicamente exigentes.

Por qué el cuello envejece antes que otras zonas

La piel del cuello suele mostrar flacidez, líneas horizontales y cambios de textura con facilidad por una combinación de factores. El primero es la exposición solar, porque es un área que a menudo queda descubierta y no siempre recibe protector solar con la misma disciplina que la cara. El Ministerio de Sanidad y la AEMPS han señalado en campañas de fotoprotección que el cuello y el escote están entre las zonas donde conviene extremar precauciones por su sensibilidad al sol.

El segundo factor es mecánico: el cuello se mueve todo el día, y la postura, especialmente la flexión repetida al mirar pantallas, favorece marcas que se fijan con el tiempo. El tercero es cosmético: muchas rutinas se detienen en la mandíbula, como si la piel cambiara de naturaleza en esta línea.

El error más común: protector solar en la cara, pero no en el cuello

La fotoprotección es la medida más consistente para prevenir el envejecimiento inducido por la radiación y, al mismo tiempo, reducir riesgos en salud cutánea. La Academia Americana de Dermatología recuerda que el protector solar debe aplicarse también en cuello y orejas, no solo en el rostro. El NHS británico coincide: recomienda aplicarlo en toda la piel expuesta, incluyendo cara, cuello y orejas, y reaplicarlo con frecuencia según la actividad.

Otra zona olvidada: la transición mandíbula-cuello

En estética, la zona bajo la mandíbula es crítica porque determina el perfil y el aspecto de firmeza. Cuando se hidrata y se protege el rostro, pero no esta transición, la diferencia de textura y tono se vuelve más evidente. Por eso los dermatólogos suelen insistir en bajar los productos hacia cuello y escote cuando la piel lo tolera.

Qué hace Jennifer Lopez con el cuello y en qué orden lo integra

Según el artículo de La Razón, la cantante no plantea una reinvención completa de su skincare, sino añadir un paso. El cuello entra después de la limpieza y del sérum facial, como una prolongación natural de lo que ya hace. La clave es el orden y repetir el gesto cada día, no una rutina interminable.

La pieza central es un sérum específico para el cuello de su firma, JLo Beauty, que aplica por la mañana y masajea con un movimiento ascendente hasta que se absorbe. Si nota la piel seca, después añade una crema ligera. Y el paso que recalca como innegociable antes de salir es el protector solar, integrado en su rutina desde hace años.

El movimiento ascendente no es un truco: es una manera de aplicar sin arrastrar

En el cuello, la presión y la dirección importan por una cuestión práctica: la piel se puede irritar si se frota con fuerza y la sensación de tirantez empeora cuando se arrastra hacia abajo. Un masaje suave y ascendente ayuda a distribuir el producto y a evitar fricción innecesaria. No recoloca la piel por sí solo, pero sí mejora la experiencia y la constancia, que es lo que suele marcar diferencias visibles.

El último detalle que ella menciona antes de salir

La Razón recoge que, cuando le preguntan por lo imprescindible antes de salir, Jennifer Lopez no señala el maquillaje: habla de la fragancia como cierre personal del ritual. Es un elemento de estilo, no un activo cutáneo, pero encaja con la idea de rutina sencilla: limpiar, tratar, proteger y rematar.

Qué buscar en un producto para el cuello sin caer en promesas imposibles

El cuello se puede beneficiar de las mismas familias de ingredientes que el rostro, con una prioridad: hidratación, barrera cutánea y textura. La misma lógica de la rutina de Lopez se centra en hidratar bien, reforzar la barrera y trabajar la firmeza de manera progresiva, especialmente en una zona donde la flacidez y la papada se notan antes si se descuida.

Conviene mantener expectativas realistas. En cosmética, los resultados suelen ser más rápidos en confort e hidratación, y más lentos en apariencia de firmeza. Además, las reivindicaciones publicitarias deben estar justificadas: la AEMPS recuerda en su documentación técnica sobre claims cosméticos que las afirmaciones deben ser veraces y sostenibles.

Ingredientes que suelen encajar con el objetivo cuello

Humectantes : glicerina, ácido hialurónico y derivados, para mejorar hidratación y el efecto de piel elástica.

: glicerina, ácido hialurónico y derivados, para mejorar hidratación y el efecto de piel elástica. Reparadores de barrera : ceramidas, escualano y lípidos compatibles, útiles si hay sequedad o tirantez.

: ceramidas, escualano y lípidos compatibles, útiles si hay sequedad o tirantez. Antioxidantes : ayudan a reducir el impacto del estrés oxidativo, especialmente si hay exposición solar.

: ayudan a reducir el impacto del estrés oxidativo, especialmente si hay exposición solar. Péptidos: frecuentes en productos de firmeza, con resultados variables y normalmente graduales.

Cómo convertir el cuidado del cuello en un hábito que funcione

El punto fuerte de la tendencia no es comprar un producto nuevo, sino cambiar un comportamiento: bajar la rutina del rostro al cuello. Para que se note, importa más la repetición que la cantidad. Estas pautas suelen ser suficientes para la mayoría de pieles:

Rutina de mañana en 4 pasos

Limpieza suave (rostro y cuello).

suave (rostro y cuello). Sérum del rostro bajándolo al cuello si la fórmula lo permite, o uno específico.

del rostro bajándolo al cuello si la fórmula lo permite, o uno específico. Hidratante ligero si hay sequedad.

ligero si hay sequedad. Protector solar en toda la zona expuesta, incluyendo cuello y, si procede, escote.

Rutina de noche en 3 pasos

Limpieza .

. Tratamiento según tolerancia (hidratación, barrera o activos suaves).

según tolerancia (hidratación, barrera o activos suaves). Crema para sellar, especialmente si el cuello se deshidrata.

Checklist rápido: si haces esto, ya vas por delante de la mayoría

Hábito Qué evita Qué mejora SPF también en el cuello Fotoenvejecimiento desigual Tono y textura más uniformes Bajar hidratante y sérum Tirantez y descamación Confort y suavidad Aplicación suave, sin arrastrar Irritación por fricción Constancia y tolerancia Medir resultados en semanas Frustración por expectativas Mejor seguimiento realista

La tendencia que impulsa Jennifer Lopez no es ningún secreto de laboratorio: es un ajuste de rutina. El cuello está expuesto, se mueve y a menudo queda fuera del cuidado diario. Convertirlo en extensión del rostro, añadir fotoprotección constante y aplicar productos con método es lo que marca la diferencia. Y este cambio, más que cualquier promesa, es lo que explica por qué el cuello ha pasado de zona olvidada a paso clave del skincare.