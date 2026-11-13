David Piñeiro, entrenador: el ejercicio clave a partir de los 40 para frenar la inflamación abdominal

Por qué el cuerpo cambia a partir de los 40 aunque comas igual

La década de los 40 no es una frontera mágica, pero sí un punto en el que se cruzan varias curvas: menos actividad física diaria, más horas sentado, más estrés sostenido y una recuperación más lenta. Al mismo tiempo, el músculo tiende a perder calidad si no se utiliza con suficiente intensidad. El resultado se nota en tres frentes que a menudo aparecen al mismo tiempo: caída de masa muscular, abdomen más «inflamado» y sensación de fragilidad en la espalda, las caderas o las rodillas.

En este contexto, «hacer ejercicio» se convierte en un concepto demasiado amplio. Caminar ayuda, nadar suma, correr aporta, pero no todo el ejercicio provoca el mismo efecto sobre músculo, hueso y composición corporal. A partir de cierta edad, lo que marca la diferencia no es la cantidad de sudor, sino el estímulo que recibe el tejido.

También entra en juego el componente inflamatorio. La acumulación de grasa visceral se asocia a un perfil metabólico más proinflamatorio y suele crecer cuando el estilo de vida se vuelve más sedentario. La evidencia científica ha observado que el entrenamiento reduce la actividad inflamatoria del tejido adiposo visceral en poblaciones con obesidad, un hecho que encaja con la sensación de «barriga dura» o persistente que muchas personas describen incluso sin grandes cambios de peso.

El error más común: convertirlo todo en cardio o en «calorías»

El cardio es útil para la salud cardiovascular y para el control del peso, pero cuando la única estrategia es «quemar», se pierde el componente que más protege a partir de los 40: preservar y construir músculo. Sin músculo, el gasto energético basal cae, la postura se resiente y la tolerancia al esfuerzo disminuye. Además, el hueso necesita cargas específicas para mantenerse fuerte; no basta con moverse suavemente.

El segundo error: buscar soluciones contra la barriga sin tocar el origen

La inflamación abdominal que se atribuye a «retención» o a «digestión» a menudo convive con un factor silencioso: menos masa muscular y más grasa visceral. No se corrige con abdominales interminables. Se corrige cambiando la distribución del entrenamiento y el tipo de esfuerzo que recibe el cuerpo.

El dato clave que cambia la estrategia a partir de los 40

La pieza que más a menudo se omite es el entrenamiento de fuerza. No como estética, sino como herramienta de salud. Las recomendaciones internacionales coinciden en que los adultos deben combinar actividad aeróbica con sesiones de fortalecimiento muscular que impliquen los grandes grupos musculares al menos dos días por semana. La Organización Mundial de la Salud recoge este enfoque dentro de sus directrices de actividad física, con el objetivo de mejorar la salud general y reducir riesgos.

Por qué la fuerza mantiene músculo, tonifica y protege los huesos

La fuerza aporta un estímulo directo sobre el músculo: tensión mecánica, coordinación neuromuscular y adaptación. Cuando se entrena con progresión, el cuerpo responde con más capacidad funcional: levantar, empujar, cargar, estabilizar. Esta mejora se traduce en «tono» porque aumenta la calidad del tejido y el control del movimiento.

En paralelo, el hueso responde a la carga. Revisiones científicas han descrito que el entrenamiento de resistencia puede mejorar parámetros de salud ósea en adultos mayores, aunque el efecto varía según la zona del esqueleto, la intensidad y la constancia del programa. Lo relevante para un plan práctico es que el hueso necesita impacto o carga, y la fuerza es la vía más controlable para lograrlo con seguridad.

La relación con la inflamación abdominal: menos visceral, mejor entorno

Cuando el entrenamiento incluye fuerza y se mantiene en el tiempo, suele mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer una composición corporal más favorable. En estudios con intervención, el ejercicio se ha asociado a una reducción de actividad inflamatoria en la grasa visceral medida con pruebas de imagen, un dato que encaja con el objetivo real de muchas personas: no solo pesar menos, sino tener un abdomen más «estable» y un cuerpo más eficiente.

Qué hacer en la práctica: una semana tipo que cabe en una agenda real

El punto crítico no es diseñar el plan perfecto, sino hacerlo repetible. A partir de los 40, el entrenamiento que funciona es el que se sostiene. La combinación con mejor retorno suele incluir fuerza, un mínimo de aeróbico y un poco de movilidad o estabilidad del core.

Tabla de entrenamiento semanal orientativa

Día Objetivo Sesión Lunes Fuerza total Sentadilla o variante, empuje, tracción, bisagra de cadera, core antirrotación Martes Aeróbico 30 a 45 min a intensidad moderada Miércoles Movilidad y pasos 20 min de movilidad + caminar para sumar actividad Jueves Fuerza total Peso muerto o variante, zancadas, press, remo, gemelos, core Viernes Aeróbico 20 a 30 min moderado o intervalos suaves según nivel Sábado Actividad libre Senderismo, bici, deporte recreativo Domingo Recuperación Paseo suave, estiramientos, descanso

Cómo medir si lo estás haciendo bien sin obsesionarte

Progresión : con el tiempo puedes mover un poco más de carga o hacer más repeticiones con buena técnica.

: con el tiempo puedes mover un poco más de carga o hacer más repeticiones con buena técnica. Recuperación : duermes mejor y no estás «hecho polvo» tres días por sesión.

: duermes mejor y no estás «hecho polvo» tres días por sesión. Funcionalidad : subir escaleras, cargar bolsas o moverte rápido se vuelve más fácil.

: subir escaleras, cargar bolsas o moverte rápido se vuelve más fácil. Abdomen: mejora la sensación de hinchazón persistente cuando se estabiliza la rutina y baja el sedentarismo.

Los ejercicios que aportan más valor a partir de los 40

El tiempo es limitado. Por eso conviene priorizar movimientos que trabajen muchos músculos a la vez y que construyan estabilidad. En fuerza, el cuerpo agradece lo básico, bien hecho y con progresión.

Lista corta de movimientos útiles

Bisagra de cadera : peso muerto con técnica, kettlebell o puente de glúteos.

: peso muerto con técnica, kettlebell o puente de glúteos. Sentadilla : sentadilla a caja, goblet squat o prensa si hay molestias.

: sentadilla a caja, goblet squat o prensa si hay molestias. Empuje : press de banca, flexiones o press con mancuernas.

: press de banca, flexiones o press con mancuernas. Tracción : remo, jalón o dominadas asistidas.

: remo, jalón o dominadas asistidas. Unilateral : zancadas o step-ups para cadera y equilibrio.

: zancadas o step-ups para cadera y equilibrio. Core antirrotación: pallof press, plancha lateral, farmer walk.

La regla de seguridad que evita el abandono

Si hace tiempo que no entrenas, el objetivo inicial no es «reventar», es construir adherencia. Dos sesiones de fuerza semanales bien planteadas y un volumen aeróbico moderado suelen ser más sostenibles que un plan agresivo que obliga a parar por fatiga o molestias.

Cuándo ajustar y cuándo consultar

Hay situaciones en las que conviene adaptar: dolor articular persistente, antecedentes de lesiones, hipertensión mal controlada o síntomas anómalos durante el esfuerzo. En estos casos, la mejor inversión es una valoración profesional para ajustar cargas, técnica y progresión. El entrenamiento no debería empeorar tu vida diaria; debería hacerla más fácil.

Señales que necesitas cambiar el plan

Dolor agudo que aparece durante un ejercicio y se repite.

Fatiga que no mejora con un descanso razonable.

Molestias en la espalda o en la rodilla que aumentan semana a semana.

Entrenar te deja con menos energía para vivir, no con más.

El mensaje de fondo es simple: a partir de los 40, la estrategia más eficaz no es perseguir la rutina perfecta, sino sostener una pauta que proteja músculo y hueso mientras reduce el sedentarismo. Y esta pauta casi siempre tiene un pilar que muchos olvidan: fuerza, de manera regular, con progresión y sin dramatizar.