Imagina que cada vez que te sientas a la mesa, el gesto más cotidiano del mundo pudiera terminar en una sala de urgencias. Para la farmacéutica Amapola Munuera, esto no es una exageración de película, es el día a día de miles de personas que conviven con una alergia alimentaria grave.

La frase es demoledora: «Vivir con una alergia es vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza». Así de contundente se muestra la experta al describir esta sensación de peligro constante que acompaña cada bocado, cada etiqueta y cada cena con amigos.

No hablamos de una simple intolerancia que te hincha un poco la barriga. Hablamos de una respuesta del sistema inmune que puede cerrarte las vías respiratorias en cuestión de segundos. Un error de milímetros, una traza invisible, y todo cambia.

Munuera pone el foco en algo que muchas veces ignoramos: el impacto psicológico. No es solo lo que no puedes comer, es el miedo paralizante de que alguien en la cocina de un restaurante no haya lavado bien un cuchillo.

El peligro oculto de la contaminación cruzada

El gran enemigo no es el alimento en sí, que ya lo tenemos identificado. El verdadero villano es la contaminación cruzada. Esa traza de cacahuete, ese resto de leche o ese huevo que «no debería estar ahí» pero que aparece por un descuido en la cadena de producción.

La farmacéutica advierte que las etiquetas actuales, aunque han mejorado, siguen siendo un laberinto para el consumidor. El famoso «puede contener» es, para muchos, una barrera infranqueable que limita su dieta a apenas cuatro productos seguros.

Dato clave: En España, las alergias alimentarias han crecido de forma exponencial en la última década. Lo que antes era un caso aislado en la escuela, hoy es una realidad que afecta a múltiples niños en cada aula, obligando a protocolos de seguridad extremos.

A diferencia de otras patologías, aquí la medicina es la prevención absoluta. No hay una pastilla mágica que te permita comer lo que te hace daño. La única cura es la vigilancia eterna, algo que agota mentalmente a los pacientes y sus familias.

La falta de empatía social: «Por un poquito no pasa nada»

Uno de los puntos más críticos de la entrevista de Amapola Munuera es la denuncia social. Todavía tenemos que escuchar frases como «¿Seguro que es para tanto?» o la peligrosísima «Por un poquito no te pasará nada».

Esta falta de información es la que provoca tragedias. Un camarero que no toma en serio la pregunta del cliente o un familiar que decide «probar» si la alergia ha pasado por arte de magia. La farmacéutica es clara: con las alergias no se juega, nunca.

El entorno social se convierte a veces en un campo de minas. Las fiestas de cumpleaños, las cenas de empresa o los viajes al extranjero se transforman en eventos de alto riesgo donde la persona alérgica nunca puede bajar la guardia.

*(A nosotros nos rompe el corazón pensar en los niños que tienen que llevar su propia fiambrera a todas partes para evitar un susto mortal, pero es la única manera de garantizar su seguridad).*

Truco: Si tienes a alguien alérgico en tu círculo, no te limites a preguntar qué no puede comer. Infórmate sobre cómo usar la adrenalina autoinyectable. Este conocimiento puede salvar una vida en menos de dos minutos.

¿Hacia dónde vamos? La esperanza de la inmunoterapia

Pero no todo son nubes negras. Munuera también apunta hacia los avances científicos. La inmunoterapia oral está permitiendo que algunos pacientes logren tolerar pequeñas cantidades del alimento prohibido, lo que se traduce en una «red de seguridad» vital.

No se busca que el alérgico al huevo pueda comerse una tortilla gigante, sino que si hay una traza accidental en un trozo de pan, su cuerpo no entre en shock anafiláctico. Es ganar libertad, gramo a gramo.

La educación desde la infancia es la otra gran herramienta. Escuelas más concienciadas y restaurantes con personal formado son el único camino para que esta «espada de Damocles» deje de pesar tanto sobre los hombros de los afectados.

Vivir con una alergia es una carrera de obstáculos, pero con información y respeto colectivo, podemos hacer que el camino sea mucho más llano. La salud alimentaria es una responsabilidad de todos, no solo del que padece la alergia.

Veredicto: La conciencia es la mejor medicina

La entrevista de Amapola Munuera es una bofetada de realidad necesaria. Nos recuerda que detrás de cada «menú especial» hay una historia de lucha y resiliencia diaria. No es un capricho, es una cuestión de vida o muerte.

Debemos dejar de ver las alergias como una molestia logística y empezar a verlas como lo que son: una condición médica grave que requiere empatía y rigor por parte de toda la sociedad.

La próxima vez que alguien te diga que es alérgico, no pongas los ojos en blanco. Escucha, pregunta y actúa con responsabilidad. Mañana podrías ser tú o alguien de tu familia quien necesite esa comprensión.

¿Te gustaría que preparáramos una guía rápida sobre cómo identificar los alérgenos ocultos en las etiquetas de los supermercados?