A partir de los 60: ni caminar ni nadar son las actividades más beneficiosas para la salud, según los expertos

A partir de los 60, la pregunta no es solo cuánto moverse, sino qué tipo de movimiento protege más tu independencia. El Ministerio de Sanidad lo resume con una idea muy práctica en sus recomendaciones oficiales de actividad física para población adulta y personas mayores: combinar actividad aeróbica con trabajo de fuerza y equilibrio.

El problema es que la mayoría prioriza lo que parece más seguro y sencillo. Y, sin embargo, el salto más grande en salud suele venir de otro lado: el que menos se entrena y el que más se echa de menos cuando falta.

El dato clave es la prioridad: a partir de los 60, lo más beneficioso no suele ser elegir entre caminar o nadar, sino incorporar un entrenamiento multicomponente que ponga en el centro la fuerza, el equilibrio y, cuando se puede, la potencia (capacidad de generar fuerza rápido). Es justo lo que recomiendan organismos sanitarios para reducir caídas, mantener la función y alargar la autonomía, sin renunciar al cardio.

Por qué caminar y nadar son buenas, pero no deberían ser lo único

Caminar y nadar aportan beneficios claros: mejoran la capacidad cardiovascular, ayudan a controlar el peso y suelen ser actividades sostenibles a largo plazo. El problema aparece cuando se convierten en el único plan, porque dejan fuera dos sistemas críticos que se deterioran con la edad si no se entrenan: la fuerza muscular y el control postural.

Con el paso de los años, lo que más condiciona la vida diaria no es solo la resistencia, sino la capacidad de levantarse del suelo, frenar un tropiezo, cargar bolsas, subir escaleras o reaccionar ante un desequilibrio. Aquí, el cardio por sí solo se queda corto.

La señal de que tu plan no está cubriendo lo importante

Te cuesta levantarte de una silla sin impulso.

Notas inestabilidad al girar rápido o bajar un bordillo.

Evitas cargar peso porque te fatiga o te hace sentir inseguro.

Tu ritmo caminando es bueno, pero las piernas no “responden” cuando es necesario.

Lo que realmente recomiendan las guías a partir de 60 y 65

Las recomendaciones internacionales convergen en el mismo punto: aeróbico sí, pero acompañado de fuerza y equilibrio. El NHS pide actividad diaria y actividades que mejoren fuerza, equilibrio y flexibilidad al menos dos días por semana en personas mayores, además de acumular minutos de actividad moderada semanal, tal como recoge en sus directrices oficiales para personas mayores. El CDC también insiste en que las personas de 65 años o más necesitan actividad aeróbica, fortalecimiento muscular y actividades de equilibrio cada semana, en su guía de actividad física para adultos mayores.

La OMS, al presentar sus directrices, subraya la utilidad de añadir actividades que refuercen equilibrio y coordinación para prevenir caídas, además del fortalecimiento muscular, como indica en su comunicado sobre directrices de actividad física.

Qué significa multicomponente en la práctica

Fuerza : ejercicios que cargan músculos y huesos de manera progresiva.

: ejercicios que cargan músculos y huesos de manera progresiva. Equilibrio : tareas que entrenan estabilidad en soporte, cambios de dirección y control del centro de gravedad.

: tareas que entrenan estabilidad en soporte, cambios de dirección y control del centro de gravedad. Potencia : variantes seguras para moverse con intención, sin impacto excesivo, mejorando la respuesta rápida.

: variantes seguras para moverse con intención, sin impacto excesivo, mejorando la respuesta rápida. Resistencia: caminar rápido, bicicleta, natación u otras opciones aeróbicas.

La combinación que más protege: fuerza, equilibrio y potencia

Cuando se habla de “lo más beneficioso”, no se trata de demonizar caminar o nadar, sino de evitar el error típico: hacer solo lo fácil. La fuerza preserva masa muscular y capacidad de movimiento. El equilibrio reduce el riesgo de caídas y mejora la confianza al moverse. Y la potencia, bien adaptada, ayuda a reaccionar a tiempo: frenar un tropiezo, corregir un mal apoyo o estabilizarse al resbalar.

Además, fuerza y equilibrio tienen una ventaja estratégica: son entrenables en poco tiempo y con recursos mínimos. No necesitas gimnasio si no quieres, pero sí una progresión y un mínimo de frecuencia.

Ejercicios base que suelen funcionar a partir de los 60

Sentarse y levantarse de una silla (fuerza de piernas y control).

(fuerza de piernas y control). Subidas a un escalón (si la rodilla lo permite, con apoyo).

(si la rodilla lo permite, con apoyo). Elevaciones de talón (pantorrillas y estabilidad del tobillo).

(pantorrillas y estabilidad del tobillo). Remo con banda (espalda y postura).

(espalda y postura). Farmer carry (caminar con cargas moderadas, core y agarre).

(caminar con cargas moderadas, core y agarre). Equilibrio en una pierna (con apoyo cerca si es necesario).

Tabla rápida: qué aporta cada actividad y qué suele faltar

Actividad Punto fuerte Lo que puede faltar Cómo compensarlo Caminar Cardio, rutina, salud metabólica Fuerza y potencia de piernas 2 días de fuerza + tramos de paso rápido Natación Cardio con bajo impacto, movilidad Carga ósea y equilibrio en soporte Fuerza fuera del agua + equilibrio Fuerza Músculo, hueso, autonomía Resistencia si es lo único Caminar rápido o bici 2 a 4 días Equilibrio Prevención de caídas, confianza Cardio si es lo único Sumar aeróbico moderado semanal

Cómo montar una semana realista sin complicarse

El objetivo no es entrenar cada día como un atleta. Es cubrir lo que realmente protege la función. Con 60 o más, suele funcionar un esquema simple: dos o tres sesiones de fuerza, dos bloques cortos de equilibrio y varios días de cardio moderado, como caminar a paso ligero. El CDC describe ejemplos de distribución semanal y recuerda la importancia de incluir equilibrio en mayores, en su guía para añadir actividad en adultos mayores.

Ejemplo de semana

Lunes : fuerza (30 a 40 min) + 5 min de equilibrio.

: fuerza (30 a 40 min) + 5 min de equilibrio. Martes : caminata rápida o bici (25 a 40 min).

: caminata rápida o bici (25 a 40 min). Miércoles : equilibrio (10 min) + movilidad suave.

: equilibrio (10 min) + movilidad suave. Jueves : fuerza (30 a 40 min) + 5 min de equilibrio.

: fuerza (30 a 40 min) + 5 min de equilibrio. Viernes : natación o caminata (25 a 40 min).

: natación o caminata (25 a 40 min). Fin de semana: paseo largo suave o actividad social activa.

La regla de seguridad que evita abandonar por dolor

En mayores de 60, el problema no es entrenar, sino entrenar mal: demasiada carga, poca técnica o una progresión agresiva. Una regla práctica es que el ejercicio debe dejar sensación de trabajo, pero no empeorar el dolor articular de manera persistente. Si el dolor sube claramente y dura más de 24 a 48 horas, es señal de que el estímulo fue excesivo o que hay que adaptar el movimiento.

Señales que conviene ajustar

Dolor agudo o punzante durante el ejercicio.

Hinchazón visible o sensación de articulación caliente después.

Cojeo o pérdida de técnica por fatiga.

Mareo o falta de aire desproporcionada por la intensidad.

Qué cambia cuando añades fuerza y equilibrio aunque sigas caminando

Los resultados se suelen notar antes de lo que se piensa, porque son funcionales: mejor estabilidad, más seguridad al bajar escaleras, menos fatiga al levantarse, paso más firme. En términos de salud pública, el objetivo es reducir el riesgo de caídas, mantener la capacidad de la vida diaria y sostener la actividad aeróbica sin que las piernas se queden atrás.

Caminar y nadar siguen siendo excelentes, pero el giro que recomiendan las guías es claro: a partir de 60, lo más beneficioso suele ser que tu plan tenga un núcleo de fuerza y equilibrio. Es lo que más se nota cuando se pierde y lo que más protege cuando se entrena.