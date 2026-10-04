«Aumentar la carga no es la única manera»: Andrew Tracey demuestra cómo fortalecer los hombros con poco peso

Todas hemos oído que para tener unos hombros fuertes y definidos hay que levantar más y más peso. Parece la lógica más básica y el camino más directo, ¿verdad? Pero esta creencia, aunque popular y muy arraigada en el mundo del fitness, a menudo nos lleva a un callejón sin salida o, peor, a pequeñas molestias y lesiones innecesarias. Existe otra manera, un secreto que puede cambiar por completo tu forma de entrenar, especialmente si llevas tiempo con la misma rutina.

¿Qué pasaría si te dijéramos que puedes lograr resultados increíbles, o incluso mejores, con cargas que apenas notas? Un auténtico ingeniero de la fuerza ha revelado el truco definitivo para unos hombros de acero que te permitirá desafiar tus músculos sin sacrificar tus articulaciones. Esto es especialmente útil para aquellas que entrenamos en casa o con un equipamiento limitado. Prepárate para romper esquemas.

El ingeniero del fitness Andrew Tracey, una referencia con casi dos décadas de experiencia en el sector, nos presenta el press en Y con mancuernas. Este ejercicio modifica completamente nuestra percepción del entrenamiento de hombros, poniendo fin a la idea de que solo el peso masivo construye volumen. La innovación reside en una ejecución que engaña al músculo, haciendo que los pesos ligeros se sientan sorprendentemente pesados y efectivos (Nosotros también alucinamos con la lógica detrás de esto).

La paradoja del peso ligero: ¿por qué funciona?

El press en Y con mancuernas no es ningún invento nuevo, sino una modificación inteligente del press por encima de la cabeza convencional. En lugar de subir las pesas en línea recta hacia arriba, las desplazas hacia arriba y hacia afuera, terminando con los brazos formando una «Y» perfecta en la posición final. Esta trayectoria inusual, que aleja las mancuernas del centro del cuerpo, es la clave de su poder.

Al alejar las mancuernas del centro de gravedad de tu cuerpo, se amplifica el brazo de palanca que tus deltoides deben contrarrestar. En términos sencillos, la misma mancuerna genera más tensión y torsión en la articulación del hombro cuando se mantiene más lejos. ¿El resultado? Unas mancuernas sorprendentemente ligeras se sienten como si pesaran el doble, forzando tus músculos a trabajar con una intensidad que no esperaríamos. Es un auténtico engaño visual para tus músculos, pero tremendamente efectivo.

Esto significa que puedes poner bajo una gran tensión tus músculos del hombro sin necesidad de recurrir a pesos elevadísimos, protegiendo al mismo tiempo tus articulaciones de un estrés innecesario. Es la solución perfecta para aquellas que entrenamos con pequeñas molestias persistentes, o si simplemente no tenemos un gimnasio lleno de mancuernas pesadas en casa. La necesidad agudiza el ingenio, y este ejercicio es la prueba.

Los beneficios ocultos del press en Y

Más allá de la protección articular, el press en Y con mancuernas ofrece ventajas significativas. En primer lugar, el hecho de alejar las mancuernas del cuerpo aumenta el brazo de momento en el hombro. Esto permite generar una gran tensión muscular con cargas que son considerablemente más ligeras que las que utilizarías en un press convencional. Es un ahorro para tu cuerpo y para tu equipamiento.

En segundo lugar, mientras que el press por encima de la cabeza tradicional depende mucho de los deltoides anteriores y los tríceps, el press en Y añade más abducción de hombro al movimiento. Esto significa que los deltoides laterales, los responsables de dar anchura a nuestros hombros, trabajan de forma mucho más intensa. Es un punto intermedio muy útil entre el press tradicional y las elevaciones laterales, aportando un trabajo más completo.

No se trata de hacerlo más fácil, sino más inteligente. Cuando la palanca hace el trabajo, el músculo trabaja de verdad, sin necesidad de grandes cargas.

Finalmente, este ejercicio mantiene una tensión constante en los deltoides. Dado que las pesas permanecen más alejadas del cuerpo, prácticamente no hay margen para que los hombros se relajen completamente. Incluso cuando has extendido los brazos del todo por encima de la cabeza, las mancuernas continúan tirando de ellos hacia abajo, manteniendo el músculo en tensión durante toda la serie. Para nosotros, esto se traduce en un estímulo de crecimiento continuo.

El mapa muscular del éxito

¿Qué músculos trabajaremos exactamente con este ejercicio? Los deltoides son los protagonistas indiscutibles, impulsando las mancuernas hacia arriba y hacia afuera, y tanto la porción anterior como la lateral se mantienen activadas durante todo el movimiento. Los tríceps, aunque contribuyen a la extensión de los codos, tienen una participación menor que en un press convencional debido a la trayectoria más abierta.

Además, los trapecios superiores ayudan en la rotación ascendente de las escápulas a medida que los brazos se elevan por encima de la cabeza, apoyando el movimiento. Y no olvidemos el manguito de los rotadores, que estabiliza la delicada articulación del hombro mientras las mancuernas se alejan del cuerpo y se elevan. Es un trabajo orquestado para un hombro sano y fuerte.

La técnica paso a paso: así se hace el press en Y

Para ejecutar correctamente el press en Y, comienza de pie o sentada en un banco, sosteniendo un par de mancuernas ligeras a la altura de los hombros. Los codos deben estar flexionados y ligeramente separados del torso. Antes de comenzar el movimiento, inhala profundamente, contrae el core y aprieta los glúteos para mantener la columna bien alineada sobre la pelvis. Esta estabilización es fundamental.

Ahora viene la parte crucial: presiona las mancuernas en diagonal hacia arriba y hacia afuera, en lugar de hacerlo directamente sobre la cabeza. Continúa hasta que los brazos estén completamente extendidos y tu cuerpo forme una «Y» cuando se vea desde el frente. Haz una pausa breve en la parte superior, manteniendo el control de las mancuernas sin que se desplacen hacia atrás. Finalmente, invierte el mismo camino diagonal, bajando las pesas lentamente hacia los hombros. La clave es la precisión y el control.

Los consejos de Andrew Tracey para maximizar los resultados

Andrew Tracey nos advierte de un error común: no conviertas este ejercicio en un press por encima de la cabeza convencional solo porque las pesas comiencen a sentirse pesadas. La clave de todo reside precisamente en esta posición de menor ventaja mecánica. Si comienzas a acercar las mancuernas mientras las elevas, a arquear la espalda o a usar las piernas para impulsarlas, estarás eliminando gradualmente el factor que hace que este ejercicio sea útil en primer lugar. Mantén siempre la posición en «Y» abierta y deja que la palanca haga el trabajo.

Dicho esto, si al terminar tu serie de presses en Y quieres realizar un drop set mecánico, pasando inmediatamente al press por encima de la cabeza convencional, es una forma excelente de prolongar la serie y exprimir un poco más el crecimiento de los hombros. Este truco permite agotar completamente el músculo. Tracey también subraya que el press en Y no sustituye la necesidad de ganar fuerza en el press convencional si tu objetivo es la fuerza máxima.

No obstante, si buscas desarrollar unos hombros más grandes y estéticos, no hay ninguna regla que dicte que todos los ejercicios de hombro deban realizarse con las mancuernas más pesadas que encuentres. Si te ves obligada a usar pesos más ligeros, la solución es clara: haz que se sientan más pesados. Tu cuerpo, y tu presupuesto en mancuernas, te lo agradecerán.

Como ves, no es necesario romperse la espalda para tener unos hombros fuertes y definidos. Este método es la prueba de que la inteligencia en el entrenamiento siempre gana a la fuerza bruta. ¿Estás preparada para transformar tu entrenamiento?