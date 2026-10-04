«Augmentar la càrrega no és l’única manera»: Andrew Tracey demostra com enfortir les espatlles amb poc pes

Totes hem sentit que per tenir unes espatlles fortes i definides cal aixecar més i més pes. Sembla la lògica més bàsica i el camí més directe, oi? Però aquesta creença, tot i ser popular i estar molt arrelada en el món del fitness, sovint ens porta a un carreró sense sortida o, pitjor, a petites molèsties i lesions innecessàries. Existeix una altra manera, un secret que pot canviar per complet la teva forma d’entrenar, especialment si ja portes temps amb la mateixa rutina.
Què passaria si et diguéssim que pots aconseguir resultats increïbles, o fins i tot millors, amb càrregues que amb prou feines notes? Un autèntic enginyer de la força ha revelat el truc definitiu per a unes espatlles d’acer que et permetrà desafiar els teus músculs sense sacrificar les teves articulacions. Això és especialment útil per a aquelles que entrenem a casa o amb un equipament limitat. Preparem-nos per trencar esquemes.
L’enginyer del fitness Andrew Tracey, una referència amb gairebé dues dècades d’experiència al sector, ens presenta el press en Y amb mancuernes. Aquest exercici modifica completament la nostra percepció de l’entrenament d’espatlles, posant fi a la idea que només el pes massiu construeix volum. La innovació resideix en una execució que enganya el múscul, fent que els pesos lleugers se sentin sorprenentment pesats i efectius (Nosaltres també vam al·lucinar amb la lògica darrere d’això).
La paradoxa del pes lleuger: per què funciona?
El press en Y amb mancuernes no és cap invent nou, sinó una modificació intel·ligent del press per sobre del cap convencional. En lloc de pujar les peses en línia recta cap amunt, les desplaces cap amunt i cap enfora, acabant amb els braços formant una “Y” perfecta en la posició final. Aquesta trajectòria inusual, que allunya les mancuernes del centre del cos, és la clau del seu poder.
En allunyar les mancuernes del centre de gravetat del teu cos, s’amplifica el braç de palanca que els teus deltoides han de contrarestar. En termes senzills, la mateixa mancuerna genera més tensió i torsió a l’articulació de l’espatlla quan es manté més lluny. El resultat? Unes mancuernes sorprenentment lleugeres se senten com si pesessin el doble, forçant els teus músculs a treballar amb una intensitat que no esperaríem. És un autèntic engany visual per als teus músculs, però tremendament efectiu.
Això significa que pots posar sota una gran tensió els teus músculs de l’espatlla sense necessitat de recórrer a pesos elevadíssims, protegint al mateix temps les teves articulacions d’un estrès innecessari. És la solució perfecta per a aquelles que entrenem amb petites molèsties persistents, o si simplement no tenim un gimnàs ple de mancuernes pesades a casa. La necessitat aguditza l’enginy, i aquest exercici n’és la prova.
Els beneficis ocults del press en Y
Més enllà de la protecció articular, el press en Y amb mancuernes ofereix avantatges significatius. En primer lloc, el fet d’allunyar les mancuernes del cos augmenta el braç de moment a l’espatlla. Això permet generar una gran tensió muscular amb càrregues que són considerablement més lleugeres que les que utilitzaries en un press convencional. És un estalvi per al teu cos i per al teu equipament.
En segon lloc, mentre que el press per sobre del cap tradicional depèn molt dels deltoides anteriors i dels tríceps, el press en Y afegeix més abducció d’espatlla al moviment. Això significa que els deltoides laterals, els responsables de donar amplada a les nostres espatlles, treballen de forma molt més intensa. És un punt intermedi molt útil entre el press tradicional i les elevacions laterals, aportant un treball més complet.
No es tracta de fer-ho més fàcil, sinó més intel·ligent. Quan la palanca fa la feina, el múscul treballa de veritat, sense necessitat de grans càrregues.
Finalment, aquest exercici manté una tensió constant en els deltoides. Com que les peses romanen més allunyades del cos, pràcticament no hi ha marge per a que les espatlles es relaxin completament. Fins i tot quan has estès els braços del tot per sobre del cap, les mancuernes continuen estirant-los cap avall, mantenint el múscul en tensió durant tota la sèrie. Per a nosaltres, això es tradueix en un estímul de creixement continu.
El mapa muscular de l’èxit
Quins músculs treballarem exactament amb aquest exercici? Els deltoides són els protagonistes indiscutibles, impulsant les mancuernes cap amunt i cap enfora, i tant la porció anterior com la lateral es mantenen activades durant tot el moviment. Els tríceps, tot i contribuir a l’extensió dels colzes, tenen una participació menor que en un press convencional a causa de la trajectòria més oberta.
A més, els trapezis superiors ajuden en la rotació ascendent de les escàpules a mesura que els braços s’eleven per sobre del cap, donant suport al moviment. I no oblidem el manguit dels rotadors, que estabilitza la delicada articulació de l’espatlla mentre les mancuernes s’allunyen del cos i s’eleven. És un treball orquestrat per una espatlla sana i forta.
La tècnica pas a pas: així es fa el press en Y
Per executar correctament el press en Y, comença dempeus o asseguda en un banc, sostenint un parell de mancuernes lleugeres a l’altura de les espatlles. Els colzes han d’estar flexionats i lleugerament separats del tors. Abans de començar el moviment, inhala profundament, contrau el core i estreny els glutis per mantenir la columna ben alineada sobre la pelvis. Aquesta estabilització és fonamental.
Ara ve la part crucial: pressiona les mancuernes en diagonal cap amunt i cap enfora, en lloc de fer-ho directament sobre el cap. Continua fins que els braços estiguin completament estès i el teu cos formi una forma de “Y” quan es veu des del davant. Fes una pausa breu a la part superior, mantenint el control de les mancuernes sense que es desplacin cap enrere. Finalment, inverteix el mateix camí diagonal, baixant les peses lentament cap a les espatlles. La clau és la precisió i el control.
Els consells d’Andrew Tracey per maximitzar els resultats
Andrew Tracey ens adverteix d’un error comú: no converteixis aquest exercici en un press per sobre del cap convencional només perquè les peses comencin a sentir-se pesades. La clau de tot resideix precisament en aquesta posició de menor avantatge mecànic. Si comences a apropar les mancuernes mentre les eleves, a arquejar l’esquena o a fer servir les cames per impulsar-les, estaràs eliminant gradualment el factor que fa que aquest exercici sigui útil en primer lloc. Mantén sempre la posició en “Y” oberta i deixa que la palanca faci la feina.
Dit això, si en acabar la teva sèrie de presses en Y vols realitzar un drop set mecànic, passant immediatament al press per sobre del cap convencional, és una forma excel·lent de prolongar la sèrie i esprémer una mica més el creixement de les espatlles. Aquest truc permet esgotar completament el múscul. Tracey també subratlla que el press en Y no substitueix la necessitat de guanyar força en el press convencional si el teu objectiu és la força màxima.
No obstant això, si busques desenvolupar unes espatlles més grans i estètiques, no hi ha cap regla que dicti que tots els exercicis d’espatlla s’hagin de realitzar amb les mancuernes més pesades que trobis. Si et veus obligada a usar pesos més lleugers, la solució és clara: fes que se sentin més pesats. El teu cos, i el teu pressupost en mancuernes, t’ho agrairan.
Com veus, no cal trencar-se l’esquena per tenir unes espatlles fortes i definides. Aquest mètode és la prova que la intel·ligència en l’entrenament sempre guanya a la força bruta. Estàs preparada per transformar el teu entrenament?