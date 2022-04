Reclamen la retirada de la mascareta a totes les universitats

Tot i que aquest dimecres va entrar en vigor el decret del govern espanyol conforme ja no és obligatòria la mascareta a l’interior -excepte a hospitals, residències i dintre del transport públic– moltes facultats encara no permeten als estudiants que se la retirin dintre de les aules. Per això, la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya ha exigit als rectors de totes les universitats de Catalunya que permetin aquesta retirada dels campus universitaris immediatament, donat que mantenir-les no es sustenta amb cap llei.

Aquest sindicat d’estudiants critica també la “incertesa” que els genera la “falta d’indicacions clares” i les “arbitrarietats” que suposa que cada universitat decideixi per ella mateixa sobre l’obligatorietat de les mascaretes. La FNEC denuncia que les restriccions de cada campus no s’estan aixecant al mateix ritme i ni tan sols en el mateix moment que a la resta de la societat.

Entre aquestes diferències entre els campus hi ha el cas de la Universitat Pompeu Fabra, que encara està estudiant la mesura i fins aquest diumenge l’obligatorietat de la mascareta continuarà aplicant-se, i l’Universitat Politècnica de Catalunya, que ja l’ha retirat dels campus. La FNEC denuncia que la Pompeu encara no tingui previst com quedarà la regulació als seus campus a partir del 25 d’abril, quan ja farà cinc dies que s’ha publicat el decret del govern espanyol que permet retirar la mascareta a pràcticament tots els espais interiors.

Exigeixen “alliberar ja” la comunitat educativa

En aquest marc, el sindicat d’estudiants exigeix als rectors “coordinació” dintre del sistema universitari i “alliberar ja” la comunitat educativa de l’obligatorietat de la mascareta. La FNEC recorda que la mascareta no té efectivitat demostrada tal i com s’ha anat evidenciant amb els avenços científics. De fet, consideren que és “lesiva” per la interacció necessària a la vida universitària i a les aules.