El sector agroalimentari del Baix Llobregat acusa d’inacció l’Agència Catalana de l’Aigua

Els empresaris agrícoles del Baix Llobregat, així com les cooperatives de Gavà i Viladecans i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre -la comarca que concentra fins al 9% de la producció agroalimentària del país i que per tant és imprescindible per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona- han denunciat aquest dilluns la “inacció” del Govern i de l’Agència Catalana del Aigua (ACA) pel que fa a les inversions que es necessiten perquè no s’inundin els terrenys de cultiu cada vegada que hi ha tempestes intenses.

Segons el sector agroalimentari, cada any que no es construeixen les infraestructures hídriques que realment són necessàries per gestionar l’aigua a la zona -els superàvits de les tempestes i els dèficits de les sequeres– i evitar un deteriorament més gran del sector i de la biodiversitat i ecosistemes del delta del Llobregat. Segons assenyalen, l’ACA ha promès diverses vegades que treballaria en proporcionar les solucions necessàries per evitar la inundació dels camps, però aquestes mai han arribat.

“Com en els pròxims anys està augmentat la possibilitat de tenir amb més freqüència i intensitat episodis consecutius de sequeres i inundacions a Catalunya, el que ahir ja era necessari, avui és urgent i imprescindible”, avisen en un comunicat publicat aquest dilluns. Assenyalen que els països del sud d’Europa requereixen una adaptació pels climes àrids i secs que tenen per la influència mediterrània. En aquest marc, els fenòmens climàtics com els viscuts en els darrers dies “porten a una destrucció permanent del potencial de producció agroalimentària”. Com a conseqüència, han de solucionar-se “a curt termini” amb un ús més gran de tractaments fitosanitaris per al control de plagues i altres químics per la terra.

Exigeixen inversions immediates

En aquest marc els empresaris d’aquestes cooperatives exigeixen que l’ACA faci les obres necessàries de forma “immediata”. “Es tracta d’actuacions suficientment ben estudiades i contrastades, que a més compten amb pressupost si l’òrgan gestor de l’aigua volgués posar fil i agulla en aquest assumpte i donar-li màxima prioritat”, assenyalen. Insisteixen que no és un problema aïllat o d’interessos particulars, sinó un de primera magnitud en una zona “clau” per a la sobirania productiva agroalimentària de Catalunya.

Els presidents de les cooperatives assenyalen que les actuacions han de començar per la preparació dels llocs per on s’ha de conduir l’aigua quan caigui torrencialment. Després cal construir els dispositius de drenatge de les aigües i la tecnologia de prevenció i anàlisi de l’estat del sòl. Per últim, s’ha de redissenyar la gestió del cicle integral de l’aigua de la zona perquè les pluges no puguin inundar fins i tot la ciutat de Viladecans. “No hi ha més que veure la tragèdia de La Bisbal per adonar-se que la meteorologia pot fer que es compleixin els escenaris més adversos per als quals no estem ben preparats”, adverteixen.

Creuen que amb el paquet de mesures que proposen s’acabarien els problemes hidrològics “endèmics” d’aquesta comarca, que no poden utilitzar-se com “moneda de canvi” per aconseguir l’ampliació de la zona ZEPA.