Desastre als camps catalans: la tempesta arrasa mil hectàrees d’arbres fruiters

Catalunya pateix el canvi climàtic, que s’ha traduït en una gran sequera aquest estiu que s’ha interromput per tempestes molt virulentes. Es podria pensar que les tempestes van ser una bona notícia la setmana passada, però res més lluny de la realitat. La pedregada que va caure divendres a la tarda el Segrià i les Garrigues ha afectat gairebé 1.175 hectàrees de cultius -segons les primeres estimacions del departament d’Acció Climàtica- deixant-les inutilitzables per als pagesos, que durant tot l’any havien estat treballant les terres per poder vendre la fruita. En especial s’han vist afectades les terres situades a Aspa, Alfés, Castelldans i l’Albagés, on la tempesta va descarregar amb molta virulència.

En altres municipis com Granyena de les Garrigues, Soleràs, el Cogul, Artesa de Lleida, Lleida i Alcanó l’afectació és menor perquè la pedra va caure barrejada amb molta aigua i va causar menys danys en la fruita. Pel que fa a les hectàrees més afectades, la pedregada i el fort vent que hi va haver ha fet malbé la fruita dolça -peres, préssecs i nectarines-, els ametllers, les oliveres i els gira-sols.

Finques doblement afectades: gelades a l’abril i pedregades a l’agost

Moltes de les finques afectades per aquestes tempestes de divendres ja havien patit les gelades inesperades de l’abril, que van destrossar les collites dels pagesos. Així, el poc fruit que hi havia als arbres ha acabat per caure a terra sense que es pugui vendre perquè no estava llest per collir. Ara els pagesos disposen de menys gènere per vendre mentre continuen pujant els preus dels productes que necessiten per cultivar la terra.

A Castelldans i l’Albagés més del 70% de la producció que quedava a l’arbre ha caigut a terra. En la resta de municipis afectats els danys han estat d’entre el 20 i el 30%, ja que hi va caure més aigua. El departament d’Acció Climàtica ha demanat esperar a fer les valoracions finals segons la situació de la plantació, l’edat, l’orientació i la varietat.