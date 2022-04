El Suprem torna a obrir judici oral a Reguant per desobediència greu

El Tribunal Suprem ha tornat a obrir judici oral contra Eulàlia Reguant per desobediència greu per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox durant el judici de l’1-O. A principis de març, l’alt tribunal va anul·lar el judici contra la diputada de la CUP per un error processal, ja que l’escrit de conclusions provisionals de la fiscalia es va presentar en un jutjat ordinari de Madrid i no directament al Tribunal Suprem, puix és aforada per la seva condició de diputada.

Reguant ha criticat el Suprem per notificar-li l’obertura de judici oral a través de la premsa. “Abans que notificar al meu advocat, el Tribunal Suprem ha tirat de nota de premsa per informar que m’obre judici oral per haver assenyalat que acceptar la presència de qui nega drets fonamentals en el marc del judici al Suprem ja era una declaració d’intencions”, ha dit la diputada cupaire en un tuit. Reguant ha insistit que “tornaria a fer exactament el mateix”.

Reguant sabia a què s’enfrontava

El Suprem ha designat una nova instructora, Carmen Lamela, que ara ha publicat una interlocutòria per obrir el judici oral a Reguant. La magistrada considera que la negativa de Reguant a respondre a les preguntes de Vox podria ser constitutiva d’un delicte de desobediència greu i recorda que la diputada de la CUP era conscient de les conseqüències que podien tenir els seus actes i les havia assumit, ja que el president del tribunal del judici de l’1-O, Manuel Marchena, la va advertir.

La fiscalia demana quatre mesos de presó i inhabilitació especial per dret de sufragi passiu durant el temps que duri la condemna. Durant la seva compareixença al Suprem, Reguant va dir que “assenyalar el feixisme en el judici de l’1-O és un deure que tenim”, mentre que la fiscalia va defensar la presència de Vox al judici perquè “era una part legítima” del procés i havia seguit els procediments adequats per personar-se com a acusació particular.