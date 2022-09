Guia de l’1-O: totes les mobilitzacions i actes convocats

El Parlament de Catalunya ha tornat a reivindicar la legitimitat i legalitat del referèndum del Primer d’Octubre en el marc del debat de política general d’aquest divendres a proposta de Junts. Aquesta reivindicació arriba el dia abans del cinquè aniversari del referèndum convocat pel Govern del president Puigdemont, quan centenars de milers de ciutadans van sortir als carrers per votar i van rebre els cops de porra de la policia espanyola.

Per commemorar l’aniversari, diverses organitzacions sobiranistes han convocat actes. De fet, tot just comença aquest vespre amb la convocatòria per part del Consell de la República a concentrar-se de nit als col·legis electorals on la policia espanyola va reprimir amb major violència els ciutadans catalans que van anar a votar.

Les escoles on està cridada la gent a anar-hi a partir de les 20h són aquestes:

Sant Julià de Ramis (pavelló)

(pavelló) L’Institut Jaume Balmes de Barcelona

L’Escola Nostra Llar de Sabadell

L’Escola Joventut de Callús

L’Escola Oficial d’Idiomes Oficina Generalitat de Lleida

L’Escola Castell Dosrius

El Pavelló Poliesportiu de Roquetes, a les Terres de l’Ebre

Acte d’aniversari a la Plaça Sant Jaume

Les seccions locals de l’Assemblea Nacional Catalana també han convocat diverses activitats a diversos municipis per l’endemà al matí. El vicepresident de l’entitat, Jordi Pesarrodona, ha assegurat que serà un acte per recordar a tota aquella ciutadania que va exercir el seu dret a vot. En aquest sentit, hi haurà una recollida d’urnes del referèndum per baixar a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on a les 15:30h hi haurà un acte on s’aixecarà un mur d’urnes del Primer d’Octubre per “visibilitzar l’allunyament de les nostres institucions respecte al resultat del Referèndum d’Autodeterminació del Primer d’Octubre de 2017”. Abans, però, el president de la Generalitat farà un missatge institucional a les 14h.

També hi ha organitzada una concentració a les 17h a la plaça de Luxemburg de Brusel·les per denunciar la repressió internacionalment contra els represaliats independentistes.

Una urna amb els precintes corresponents

Plataforma per la Llengua també convoca seminaris pel Primer d’Octubre

L’ONG del català també ha convocat diverses jornades. Hi haurà un seminari a la Casa Convalescència de Barcelona, que començarà a les 10h i comptarà amb les ponències dels acadèmics Christiane Stallaert, Juan Carlos Moreno Cabrera, Francesc Bernat i Ferran Suay. Les ponències es poden allargar fins les 16:30h i l’objectiu és “aprofundir en les idees que basteixen el discurs lingüístic del nacionalisme espanyol que, des de les institucions estatals, actua a través de lleis que imposen el castellà i limiten els drets dels parlants d’altres llengües autòctones de l’estat espanyol”.

Acte conjunt a l’Arc de Triomf de Barcelona

El gran acte unitari de l’independentisme serà a les 17h a l’Arc de Triomf de Barcelona. Organitzat per l’ANC, Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència, la Cambra de Comerç de Barcelona i la Intersindical, l’objectiu és reivindicar el mandat del Primer d’Octubre i la seva vigència. A més, una de les novetats d’enguany és que la ciutadania serà el centre de l’escenari per fer visible la seva importància. Hi haurà un escenari, mentre que els partits polítics i les entitats estaran als laterals i la ciutadania estarà al centre del passeig. Tots els partits sobiranistes han confirmat la seva assistència.

Més enllà de comptar amb els parlaments de les entitats, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell serà qui obrirà l’acte, mentre que el president a l’exili, Carles Puigdemont, serà qui el tancarà. Les entitats tenen la possibilitat d’apuntar-se al web www.1octubre2022.cat per tal de donar suport a la convocatòria i visibilitzar la societat civil que dona suport al referèndum.

Convocatòries dels CDR i Desobediència Civil

Els Comitè de Defensa de la República (CDR) i Desobediència Civil també han convocat mobilitzacions a diverses localitats per commemorar els cinc anys del referèndum. De fet, existeix un pla per “alliberar Girona”. L’acte implica la instal·lació de check points de control, la tramitació de passaports de la República Catalana i fins i tot, guinguetes que fan de banc. L’objectiu és que “aquests alliberaments suposin un aprenentatge i un entrenament que ens durà al punt de confrontació amb l’Estat espanyol alhora que ens ha de permetre pressionar la classe política catalana”. A més, els CDR de Girona ha convocat una manifestació pel dia 1 d’octubre a les 19.30.

En localitats com ara Sabadell i Terrassa s’hi faran marxes de torxes el dia 30 a la nit contra la repressió i en homenatge a totes les persones que van defensar les escoles.