Ensopegada de la presidenta de l’ANC sobre la xiulada a Forcadell

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, es desdiu d’unes declaracions que ha fet aquest matí en una entrevista a Ser Catalunya. Feliu ha comparat la xiulada a l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell durant el seu discurs a l’acte del cinquè aniversari del Primer d’Octubre amb les xiulades al Camp Nou contra el rei i assegurava que, en aquest últim cas, “a ningú li semblava malament”. Així i tot, la presidenta de l’Assemblea rectifica a través de Twitter i assegura que “no ha estat encertada”. A la piulada, Feliu afegeix que “el rei representa l’Estat que ens domina i reprimeix, i la Carme Forcadell és una companya de lluita”. Així i tot, defensa que “les xiulades són llibertat d’expressió”.

La comparació amb les xiulades al rei no ha estat encertada. El rei representa l'Estat que ens domina i reprimeix, i la @ForcadellCarme és una companya de lluita. Però les xiulades són llibertat d'expressió i això ho hem de defensar sempre — Dolors Feliu (@DolorsFeliu) October 3, 2022

A l’entrevista d’aquest dilluns, Dolors Feliu plantejava que quan la gent xiula és perquè “no t’agrada una determinada posició”, “perquè no està contenta” i, davant d’aquesta disconformitat, la presidenta de l’ANC assegura que cal plantejar-se un canvi d’estratègia.

Puigdemont censura la xiulada

El president a l’exili i líder del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha defensat públicament l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, després de ser escridassada i xiulada durant l’acte de l’1 d’Octubre a l’Arc de Triomf de Barcelona. Puigdemont ha censurat aquesta xiulada a través d’una piulada on assenyala que no li va agradar. Defensa que Forcadell “va tenir la valentia d’anar a un acte incòmode per al seu espai polític i donar la cara”.

Carme Forcadell intervé en la manifestació per commemorar el cinquè aniversari de l’1-O entre xiulets / Mireia Comas

L’AMI i Òmnium, també xiulats

L’expresidenta del Parlament no va ser l’única que ha patit els xiulets i els crits contra el Govern durant la seva intervenció en el torn d’intervencions polítiques en l‘acte formalment unitari pel cinquè aniversari de l’1-O. El president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, i el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, també van veure com els constants xiulats i crits de “Govern, dimissió!” apagaven els seus discursos.

A Girona, cremen un ninot d’Aragonès

La manifestació convocada pel CDR a Girona ha acabat amb un ninot del president Pere Aragonès cremat a dins un contenidor juntament amb una bandera espanyola i un cartell de la taula de diàleg. Aquesta escenificació s’ha fet per criticar la “covardia i submissió” del Govern davant la Moncloa.