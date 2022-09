La Diada 2022, minut a minut

El relat en temps real d’una Diada que es presenta tensa en l’independentisme i que culminarà amb la gran manifestació convocada per l’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), marcada per la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de no assistir-hi, malgrat que l’any passat sí que hi va ser quan ja era la primera autoritat del país.

Bon dia. Comencem el relat minut a minut de la Diada 2022 amb la crònica de la tradicional vetlla del Fossar de les Moreres, relatada per Quico Sallés, amb fotos de Mireia Comas.