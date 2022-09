La ciutadania serà la protagonista en el cinquè aniversari de l’1-O

Les entitats independentistes han decidit que la ciutadania serà la protagonista en el cinquè aniversari del Primer d’Octubre. Així ho han explicat les principals entitats independentistes en una roda de premsa, on s’ha presentat l’acte de l’Arc de Triomf, de les 17h, per commemorar el cinquè aniversari del referèndum d’independència de Catalunya.

La ciutadania, al centre

La ciutadania serà la protagonista de l’acte, ja que les àrees reservades per a les entitats i partits aniran destinades als costats, mentre que l’escenari central de Arc Triomf hi haurà la ciutadania, deixant-li tot el protagonisme. L’eslògan és clar: “Defensem l’1 d’octubre i guanyem la independència”. Tal com ha explicat el membre del Consell per la República, Antoni Castellà, els convocants consideren que el referèndum és vigent i legal en termes “d’ordenament jurídic internacional”. “La llei va ser aprovada pel Parlament de Catalunya amb una participació del 42%”, ha recordat el líder de Demòcrates. Un dels eixos principals de l’acte serà la de reivindicar la col·laboració entre institucions, partits, entitats i ciutadania.

Més enllà del Consell per la República, com a convocants també hi ha l’ANC, Òmnium Cultural, la Intersindical, l’AMI i la Cambra de Comerç. El vicepresident de l’Assemblea Catalana Nacional (ANC), Jordi Pesarrodona, ha afirmat que cal donar rellevància a la unitat que hi va haver al Govern que va convocar el referèndum, juntament amb la ciutadania organitzada, de la mà dels partits i les entitats. “No van ser capaços de trobar ni una urna”, ha recordat.

policia espanyola carregant l’1-O

Reivindicació de la transversalitat independentista

El president de l’Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gaseni, també ha anat en aquest sentit i ha reivindicat la transversalitat i la unitat de l’independentisme. “Hem d’atrevir-nos a anar més enllà i tenir totes les forces de l’independentisme”, ha dit. A més, ha anunciat que l’obertura serà conduïda per l’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, i el tancament serà fet pel president a l’exili, Carles Puigdemont.

El secretari General de la Intersindical, Sergi Perelló, també ha explicat que les entitats han obert un portal on es pot inscriure un nom de suport per donar suport a l’acte, sigui persona jurídica o no i passant un filtre. “Tothom que vulgui, es pot descarregar i imprimir amb alta resolució diversos materials del Primer d’Octubre”, ha anunciat aquest dijous.

Presència de tots els partits independentistes

La vicepresidenta d’Òmnium Cultural ha recordat que ja fa cinc anys de la “fita històrica”, que l’ha anomenat de “patrimoni col·lectiu”. A més, ha volgut fer pal·les els 4.200 represaliats per defensar l’autodeterminació. “L’Estat ho ha tingut molt clar des del primer moment”, ha dit. En l’acte d’Arc de Triomf, segons han anunciat les entitats, comptarà amb la presència de tots els partits independentistes.