El PP català avala els “acords programàtics” amb Vox

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha defensat els “acords programàtics” amb Vox i ha assegurat que la seva formació dona “confiança” al pacte que Alfonso Fernández-Mañueco ha tancat amb l’extrema dreta per governar Castella i Lleó. Rodríguez ha afirmat que “si aquesta és l’opció que dona estabilitat al govern de Castella i Lleó”, els populars catalans no poden fer res més que “donar suport a la decisió”.

El líder del PPC ha defensat que es tracta d’un “acord programàtic per buscar punts de trobada i deixar de costat els punts divergents” i ha reconegut que estaria obert a fer un pacte d’aquesta mena a Catalunya perquè “respecta els principis constitucionals i del PP”. Rodríguez ha recordat que el PSOE “es va negar en rodó a facilitar la candidatura” de Mañueco i ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de fer escarafalls amb Vox i, en canvi, no dubti a pactar amb “forces de dubtosa trajectòria” com Podemos, Bildu o ERC.

Vox o eleccions

“Era Vox o eleccions”, ha justificat Rodríguez. Respecte a les declaracions del líder dels populars europeus i expresident del Consell Europeu, el polonès Donald Tusk, que va definir l’acord com a “flirtejos amb els radicals i moviments d’extrema dreta”, el secretari general del PP ha dit que “s’han de situar els socis amb què Vox es mou a Europa” i ha atribuït la crítica de Tusk a “l’ambient polític” que es viu a Polònia.

Aquest dijous es va fer públic que Vox tindrà la presidència de les Corts de Castellà i Lleó, una vicepresidència i tres conselleries del govern que encapçalarà Alfonso Fernández-Mañueco. Fonts del partit d’extrema dreta van confirmar “in extremis” el pacte de govern, trencant d’aquesta manera amb el discurs moderat que els populars havien intentat defensar durant la campanya electoral per aconseguir una majoria absoluta que finalment no van poder assolir.