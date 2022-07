Mor l’exministre del govern espanyol José Guirao

L’exministre de Cultura José Guirao ha mort aquesta matinada als 63 anys en el seu domicili de Madrid a causa d’un càncer, segons ha confirmat la Fundació Montemadrid.

El gestor cultural va ser nomenat ministre de Cultura per Pedro Sánchez l’any 2018, càrrec que va ocupar fins l’any 2020. Prèviament, havia estat director del Museu Nacional d’Art Reina Sofia entre els anys 1994-2000, i s’havia incorporat a la Fundació Montemadrid l’any 2001 per a treballar en l’obertura d’un nou centre sociocultural, La Casa Encesa, que es va inaugurar a la fi de 2002.

El 2013, el d’Almeria va ser nomenat director general de Fundació Montemadrid, càrrec que va ocupar fins que al juny de 2018 va ser nomenat ministre de Cultura i Esport. Va tornar a aquesta fundació en 2020 després del seu pas el Ministeri de Cultura. A la fi de 2021 va comunicar al patronat la seva decisió de deixar la direcció de la Fundació, ja que va ser ocupat a l’abril d’enguany per Amaya de Miguel. Des del seu lloc d’assessor per a projectes especials, en els últims mesos havia dedicat gran part del seu temps al projecte de recuperació del Palau de la Música en la Gran Via madrilenya.

L’exconsellera de Cultura i actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exministre de Cultura José Guirao a la seu del Ministeri, a Madrid / Roger Pi de Cabanyes

“Referent en la gestió cultural”

El president del Patronat de la Fundació Montemadrid i de la Universitat Alfons X el Savi, Jesús Núñez, ha destacat “la dimensió de la figura de José Guirao en l’àmbit de la cultura, en la qual ha exercit els càrrecs de màxima responsabilitat”. Així mateix, ha recordat que l’exministre “forma part de la història de la Fundació Montemadrid, a la qual va saber guiar i situar entre les institucions més rellevants d’aquest país en àmbits com l’acció social, l’educació o la cultura”.

“Tots els que formem part d’aquesta fundació lamentem profundament la seva pèrdua”, ha afegit Núñez. La directora general de la Fundació Montemadrid, Amaya de Miguel, ha expressat la seva tristesa per la pèrdua de José Guirao, al qual li unia una relació no sols professional sinó d’amistat. “Ha estat un referent en la gestió cultural en aquest país, que va ajudar a renovar i encaminar cap a l’avantguarda. Vaig tenir la sort de compartir amb ell parteix d’aquesta marxa i de comprovar la seva talla humana i intel·lectual. Em quedo amb aquest record”, ha afegit De Miguel.