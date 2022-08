Denuncien discriminació per parlar català a un CAP de Sabadell

Nou cas de discriminació per parlar en català. La Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest divendres el cas d’una usuària que no va poder ser atesa en català al CAP Merinals de Sabadell. La usuària en qüestió en denuncia el “menysteniment i falta d’empatia de la doctora” que l’havia d’atendre. Davant la queixa d’aquesta usuària, l’Institut Català de la Salut (ICS) ha hagut de reaccionar, però no ho ha fet de la forma més esperada. A través d’una carta a Twitter l’ICS assegura que davant la “gran manca de professionals sanitaris” ha calgut “contractar professionals sanitaris prioritzant la seva formació i experiència laboral per davant del seu coneixement del català”. Així, l’ICS està justificant la contractació de professionals sense nivell de català per la falta de mans crònica a la sanitat catalana.

L’ONG del català ha denunciat els fets amb una dura piulada a Twitter: “Per a l’Institut Català de la Salut atendre en la llengua oficial que sol·licita el pacient no és un criteri prou rellevant a tenir en compte per a oferir una atenció sanitària de qualitat”. En la mateixa piulada enllacen un article amb la conclusió que “ser atès en la llengua pròpia d’elecció té un impacte positiu en el benestar de les persones” per assenyalar que la resposta de l’ICS és inacceptable.

Reclamen un pla d’estabilització amb el català com a requisit obligatori

Per a la Plataforma “apel·lar constantment a la dificultat o la urgència en la cobertura de certes places és una forma de desresponsabilitzar l’administració a l’hora de garantir els drets lingüístics de la ciutadania”, pel que demanen que es determinin bé quines són aquestes places que s’han hagut de cobrir amb professionals sense coneixement de català. A més, reclamen un pla d’estabilització del personal sanitari amb el català com a requisit fonamental i ineludible perquè casos com el d’aquesta usuària no es tornin a repetir. Clouen el fil a Twitter demanant al conseller Josep Maria Argimon una explicació per aquesta resposta de l’ICS.