ERC i JxCat defensen el “consens” per avançar en el “projecte de república”

ERC i JxCat s’han creuat missatges aquest 14 d’abril en un acte de commemoració del la República, proclamada el 1931, avui fa 91 anys. Els dos socis de Govern han aprofitat un acte solemne al Palau de la Generalitat per trobar claus en el passat que permetin desentortolligar el nus del present, marcat per una falta d’estratègia respecte a com materialitzar la promesa de convertir Catalunya en un estat independent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat que la proclamació de la República el 1931 va ser possible perquè es van aglutinar “els grans consensos que defineixen avui el país, i que són àmpliament majoritaris, fruit d’avançar a partir d’una idea comuna de llibertat i de justícia, dos elements del tot indestriables”. Per Aragonès, aquesta era “una demanda tan popular que, després del desbordament de les eleccions municipals del 12 d’abril del1931 va fer inevitable la proclamació de la república”.

Aragonès també ha reclamat que la commemoració de la república catalana “ha de servir també per refermar el compromís republicà de la societat catalana per tornar a posar en valor la justícia, la llibertat i la fraternitat com a pilars i eines per construir un futur de benestar per tothom”. El president també ha remarcat que “sense igualtat no és possible la llibertat” i ha destacat que “el que realment mou el projecte de la república catalana és tenir totes les eines per oferir una vida digna i millor al conjunt de la ciutadania”.

Ciuró destacat la vigència de la “voluntat de ser”

Per la seva banda, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha dit que els catalans no han perdut la voluntat de “tenir un país al servei de la gent” i tampoc han deixat de tenir “la voluntat de ser”. La consellera de Justícia ha afegit que “com més avancem és quan partim dels consensos”. De fet, en un moment en què els dos socis de Govern es troben distanciats per l’estratègia a seguir per avançar cap a la independència, Ciuró ha dit que “la unitat de tots els compromesos amb la voluntat de ser, per les grans fites de país, el consens i la unitat es fan imprescindibles”. Per Ciuró, la proclamació de la república fa 91 anys, que considerava Catalunya com un Estat dins d’una federació ibèrica d’estats, té paral·lelismes amb la situació actual i ha reclamat avançar, d’acord amb el “mandat electoral”, per “posar Catalunya al món com un país lliure, independent, europeista i fraternal”.

L’acte ha començat amb la intervenció de la consellera de Justícia i posteriorment s’ha reproduït un fragment del discurs de Francesc Macià. A continuació han intervingut el director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, i la historiadora Mercè Morales. El breu acte l’ha tancat el president de la Generalitat amb el seu parlament i una intervenció musical.