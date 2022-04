Borràs expulsa un diputat de Cs per cridar en un debat sobre el cas Pegasus

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha expulsat el diputat de Cs del ple d’aquest dimecres després que hagi començat a cridar queixant-se per la lectura en veu alta de la declaració de la Junta de Portaveus, aprovada per partits independentista i Comuns, on es condemna el cas Pegasus. La lectura del text per part de Borràs ha generat malestar des del minut zero a Cs, que s’ha queixat en considerar que Borràs no podia llegir la declaració per “partidista”. El reglament, han dit, només permet llegir declaracions unànimes. La queixa ha anat acompanyada e crits del diputat taronja Matías Alonso, que Borràs ha expulsat de la sala de plens després de tres avisos.

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha preguntat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre aquest incident. Aragonès li ha recriminat “l’actitud impresentable dels diputats” de Cs que “es dediquen a muntar un xou i un circ, menystenint la confiança dels seus electors, que en conec uns quants i no els han votat perquè fotin el número quan hi ha una cosa que no els agrada”. “Deixin de fer-nos passar vergonya”, ha remarcat Aragonès.

Carrizosa en el torn de rèplica ha acusat Laura Borràs de “tergiversar, mentir, privar de la paraula els diputats” i també ha criticat que “els lletrats no s’alterin ni el més mínim”. El líder de Cs ha emmarcat l’independentisme en “la proliferació dels radicalismes d’occident” i ha defensat Cs, “un partit prosistema, però es de fora del sistema, potser ens aniria millor ser com la CUP, anar contra el sistema però acomodat en el sistema”.

El Parlament de Catalunya entrarà finalment en la batalla legal contra el cas Pegasus, després que el Ple d’aquest dimecres hagi aprovat —amb 112 vots a favor i 17 en contra—, la proposta per presentar una denúncia pel cas d’espionatge que ha sacsejat l’actualitat política des de fa més d’una setmana. Els partits independentistes més el PSC i Comuns han donat el vist-i-plau a la proposta de formular una denúncia, en nom del Parlament, davant les autoritats judicials “pels fets que s’han evidenciat amb relació al programa d’espionatge Pegasus i que podrien ser constitutius de delicte”.

Suport del PSC per denunciar el cas Pegasus

Tot i que el PSC s’ha oposat a la declaració de condemna del Catalangate, però ha votat a favor de la denúncia. El diputat Ferran Pedret ha dit que els socialistes estan “a favor d’aclarir els fets” i que “un cop aclarits s’estableixin les responsabilitats necessàries”. Pedret també ha dit que al PSC són “partidaris que els poders públics en un estat de dret hagin d’atenir-se a les garanties de qualsevol procediment”. A banda, el diputat socialista ha dit que el seu grup és contrari a “qualsevol intervenció de comunicacions que no compti amb autorització i supervisió judicial”. “Fora d’això estem radicalment en contra, com hi hem estat sempre”, ha reblat.

La líder dels Comuns, Jèssica Albiach, també s’ha mostrat partidària de presentar una denúncia des del Parlament i ha apel·lat a la “unitat política” perquè considera que aquest cas “va de democràcia”. Per Albiach, “no hem de perdre de vista que que la responsabilitat ha de recaure sobre els responsables de l’espionatge i no sempre la ciutadania”. D’aquesta manera la líder dels Comuns volia seduir ERC perquè voti demà a favor del decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra. “”L’espionatge no l’ha fet la ciutadania, l’ha fet un estat profund que s’ha emancipat de l’estat de dret”, ha afirmat.