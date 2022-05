Bèlgica arxiva definitivament l’euroordre d’extradició de Valtònyc

Bèlgica ha arxivat definitivament l’euroordre d’extradició del raper Valtònyc a l’estat espanyol. La fiscalia ha decidit no recórrer la sentència del Tribunal d’Apel·lació Belga, que no veu delicte en les seves cançons. En una piulada a Twitter, el raper ha fet balanç de quatre anys d’exili, “1.460 dies de lluita i victòries”, ha escrit. El raper ha enviat un missatge d’agraïment a les persones que li han donat suport en aquest temps. “Per la llibertat d’expressió”, ha sentenciat.

El Tribunal d’Apel·lació de Gant ha rebutjat de nou l’extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. Després que el Tribunal de Cassació ordenés reexaminar el cas després del rebuig inicial d’Apel·lació d’entregar el cantant a Espanya, ara una nova sala ha denegat de nou l’entrega del cantant per injúries a la corona, l’únic delicte pel qual havia d’examinar de nou l’extradició. Ara, la fiscalia belga té 24 hores per recórrer la decisió en cas que decideixi fer-ho. Sobre les possibilitats que la fiscalia belga presentés un recurs, l’advocat de Valtònyc, Simon Bekaert, ha pronosticat que segurament “el fiscal belga ja en té prou, però no se sap fins a quin punt els col·legues espanyols insistiran perquè recorrin”.

El tribunal no veu delicte en les cançons del raper

Malgrat que encara no es coneixen els detalls de la sentència, Bekaert ha explicat que el tribunal ha decidit rebutjar de nou l’extradició perquè no veu que el delicte d’injúries a la corona pel qual Espanya reclama el raper tingui cap equivalent a Bèlgica, ni tan sols si s’examina el delicte d’injúries en general. “Fins i tot amb aquesta hipòtesi tampoc”, ha assenyalat l’advocat.

Visiblement emocionat, Valtònyc ha celebrat que el tribunal hagi ratificat el rebuig a l’extradició. “Era un dia dur perquè no sabíem què podia passar. Vaig venir aquí per un tema de drets fonamentals i al final així ha estat. He defensat la llibertat d’expressió tot el que he pogut. Tinc ganes de començar a viure”, ha dit el raper. “Ara és el moment de fer política, de reivindicar que tota la gent que ha patit això a l’estat espanyol ho deixi de patir”, ha insistit Valtònyc, que ha afegit que és el moment de seguir amb la militància política però també de “començar a viure”.

El Govern celebra la notícia

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha celebrat el nou rebuig del Tribunal d’Apel·lació de Gant a l’extradició de Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. “És una victòria per a la llibertat d’expressió i un descrèdit per a la justícia espanyola”, ha dit Plaja, felicitant el raper mallorquí condemnat a tres anys i mig de presó a Espanya per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. La decisió d’Apel·lació encara no és definitiva a l’espera que la fiscalia belga decideixi si torna a recórrer la decisió al Tribunal de Cassació de Bèlgica, que només pot revisar qüestions de procediment.