Bèlgica torna a rebutjar l’extradició de Valtònyc

Bèlgica ha rebutjat per segona vegada l’extradició a Espanya de Valtònyc. Segons ha explicat el seu advocat, Gonzalo Boye, el Tribunal d’Apel·lació de Gant considera que no hi ha base legal per extradir el raper mallorquí, condemnat per la justícia espanyola a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. El Tribunal de Cassació belga havia ordenat repetir el judici, però només per analitzar el delicte d’injúries a la corona.

“Era un dia dur perquè no sabíem què podia passar”, ha reconegut Valtònyc, visiblement emocionat. “Tinc ganes de començar a viure”. El raper ha reivindicat que sempre ha “defensat la llibertat d’expressió” i que ha arribat el “moment de fer política” per intentar que totes les persones que viuen casos similars a l’estat espanyol, com Pablo Hasél, deixin de patir la repressió de la justícia.

La fiscalia belga té 24 hores per decidir si recorre la decisió, tot i que l’altre advocat de Valtònyc, Simon Bekaert, està convençut que no passarà malgrat que augura moltes pressions de la fiscalia espanyola. “El fiscal belga ja en té prou, però no se sap fins a quin punt els col·legues espanyols insistiran perquè recorrin”. Es tracta d’un revés important a la justícia espanyola, ja que la decisió l’ha pres una sala diferent de la que va rebutjar l’extradició per primera vegada.

En el caso de @valtonyc nos han dado la razón en primera instancia, en el TJUE, en el Constitucional Belga, en Casación y, ahora, por segunda vez, en apelación instada por la Fiscalía… después de 4 años es hora de decir DÉJENLO YA https://t.co/PojkHE7RRl — Gonzalo Boye (@boye_g) May 17, 2022

La justícia ordena repetir el judici

El Tribunal de Cassació de Bèlgica va ordenar a mitjans de gener la repetició del judici que va desestimar l’extradició del raper en considerar que el Tribunal d’Apel·lació de Gant no havia tingut en compte si el delicte d’injúries a la corona és equiparable a altres delictes recollits al Codi Penal belga. Era l’últim cartutx de la fiscalia belga per aconseguir l’autorització judicial necessària per entregar Valtònyc a les autoritats espanyoles.

Apel·lació va denegar l’extradició de Valtònyc per injúries a la corona perquè el Tribunal Constitucional belga acabava d’anul·lar una llei d’insults al rei –que datava del 1947 i contemplava fins a tres anys de presó– arran del procés d’extradició del raper. No obstant això, el Tribunal de Cassació va dictaminar que encara hi havia diversos delictes per insults a funcionaris i figures públiques que podien ser equiparables al d’injúries a la corona i per això va reclamar la repetició del judici.