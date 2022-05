Artur Mas diu que el retorn de Joan Carles I li va fer “fàstic”

Fàstic. Això és el que li va provocar la visita del rei emèrit espanyol, Joan Carles I, a l’expresident de la Generalitat Artur Mas. En ser interpel·lat per Frank Blanco, de 8TV, sobre si havia seguit el retorn del Borbó durant el cap de setmana Mas va dir que “poc” perquè li produïa “fàstic”. Al llarg de l’entrevista es van repassar molts aspectes de l’actualitat, com el pacte per la llengua i les polèmiques declaracions de l’excomissari José Manuel Villarejo al FAQS de TV3.

L’acord entre ERC, JxCAT, PSC i els Comuns es va confirmar aquest dimarts al Parlament, i aquest dimecres ha quedat aturat pel PP i Vox, que l’han portat al Consell de Garanties Estatutàries. Mas ha valorat positivament el pacte perquè “en temes centrals de país, i el tema de la llengua ho és i també el sistema educatiu, hi ha capacitat d’arribar a acords”. Segons Mas arribar a aquest pacte “vol dir que hi ha capacitat de cedir alguna cosa per part de tothom en benefici d’un principi general que és el bon acord”.

Creu Villarejo “al 100%”

Pel que fa a les declaracions de Villarejo en què va assegurar que l’expresident espanyol Mariano Rajoy el va felicitar per les conseqüències

polítiques que va tenir la falsa filtració contra Mas l’any 2012, l’expresident ha assegurat que no es creu tot el que explica el comissari però aquest capítol sí. “Me’l crec al 100% i estic segur que no és l’únic que el va facilitar”, ha reblat abans d’afegir que fins ara no tenia constància d’aquests fets que el comissari va explicar al FAQS de TV3.

En paral·lel, Mas ha assegurat que “s’havia dissenyat una operació quan va començar a aparèixer tot el projecte sobiranista i el concepte del dret a decidir del poble de Catalunya”. Per això, quan va avançar les eleccions com a president, que “giraven a l’entorn del dret a decidir”, i d’una “futura consulta liderada per la gent de Convergència”, el govern del PP va veure que “anava seriosament” i va decidir “dissenyar una operació de destrucció”.