L’empresariat alerta d’una “tardor dura” per l’alentiment del mercat laboral

Les organitzacions empresarials refreden els ànims del govern espanyol per les dades de l’atur. Si bé els ministres de Treball i de la Seguretat Social, Yolanda Díaz y José Luís Escrivá, han celebrat una evolució de la desocupació que consideren favorable tot i la pèrdua de llocs de treball durant l’agost, els empresaris perceben un clar “alentiment del dinamisme” del mercat de treball a la sortida de l’estiu. La patronal de la petita i mitjana empresa catalana Pimec ha lamentat el “pitjor comportament” de les xifres de treball catalanes respecte de les espanyoles, una tendència que considera “preocupant”. En aquest sentit, en oposició a la postura d’administracions tant del país com de l’Estat, el secretari general de l’entitat Josep Ginesta assegura que “la reforma laboral no és capaç de revertir el comportament de l’economia” espanyola, encara fortament estacionalitzada i ancorada per la salut del sector serveis.

Les patronals espanyoles comparteixen la visióo negativa de Pimec respecte de les dades d’atur. La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) detecta una “desacceleració” en el ritme de creació de llocs de treball. A més, alerta l’entitat presidida per Antonio Garamendi, la tendència pot anar més enllà de l’agost. “Encara es pot esperar una major pèrdua de dinamisme a partir de la tardor”, auguren en un comunicat emès aquest dilluns. En el mateix sentit s’expressa la Cepyme, que avisa que el tercer trimestre pot ser “especialment dur per a les empreses pels elevats costos que suporten i la pressió de la inflació sobre el consum domèstic”. De fet, des de la principal patronal espanyola subratllen que la pèrdua d’afiliació, normalment elevada a l’agost, és “notablement més elevada” que la dels cursos anteriors. “Tot i que estem en xifres històriques, la frenada a la creació d’ocupació és preocupant”, rebaten els empresaris, tot recordant que l’Estat es manté “al capdavant de l’atur a Europa”.

Una oficina del SOC / ACN

Els sindicats, a la contra

Per la seva banda, les organitzacions del món del treball celebren unes dades d’atur de l’agost que consideren “molt bones”. Des de Comissions Obreres destaquen que l’ocupació ha estat “la millor variable econòmica dels darrers trimestres, el millor tractor de l’economia”. Per la seva banda la UGT celebra la tendència de l’atur, si bé alerta que el context d’incertesa macroeconòmica continua afectant el poder adquisitiu dels treballadors. Així, segons el sindicat, “encara hi ha milers de persones que pateixen els estralls de la precarietat i la pobresa laboral”: fins a un 11,6% dels ocupats de l’Estat, segons el ministeri de Treball. D’aquesta manera, des dels sindicats afanyen el govern espanyol a aprofundir amb la reforma laboral. La secretària d’acció sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, avisa les institucions que “no es pot caure en l’autocomplaença”, tot declarant que “la reducció de l’atur ha de ser encara l’objectiu principal de la política econòmica” a l’Estat.

El Govern celebra les dades

Des de la Generalitat han celebrat la “xifra més baixa d’atur” a un mes d’agost des del 2007. El secretari de Treball Enric Vinaixa ha tret ferro a la pujada de la desocupació al país, una tendència que considera “habitual durant aquest mes”. En contra de l’anàlisi dels empresaris, Vinaixa raona que “les xifres són molt més positives” l’agost d’enguany que en altres exercicis. Sobre la pujada de l’atur al sector industrial, que ha guanyat unes 770 persones desocupades el vuitè mes de l’any, Vinaixa ha descartat cap “situació perillosa per al món del treball a la indústria.