Almirall paga 45 milions pels drets d’un fàrmac contra l’Alzheimer

Almirall ha adquirit els drets exclusius per a un producte d’Alzheimer a l’estat espanyol. El valor total d’aquesta operació ha estat de 45 milions d’euros, segons ha informat aquest dilluns la companyia biofarmacèutica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia ha explicat que el producte és un pegat transdèrmic amb Rivastigmine per a tractar la malaltia d’Alzheimer, augmentant el nivell del neurotransmissor acetilcolina i ajudant a reduir els símptomes de l’Alzheimer. La biofarmacèutica ha destacat que aquest producte li brindarà l’oportunitat de reforçar la seva unitat de negoci de neurologia a l’Estat.

La farmacèutica catalana ha explicat a la comissió la importància de poder tenir un fàrmac com aquest en la seva cartera de medicaments. Així doncs, amb aquesta adquisició, la companyia pretén posar-se al capdavant de la cursa per la comercialització de productes com aquests. Almirall es podrà convertir en la farmacèutica de referència en el tractament de l’Alzheimer.

Les accions pugen un 4% després de l’anunci

Les accions d’Almirall han rebotat més d’un 4% en Borsa a mitja sessió després d’anunciar l’adquisició dels drets exclusius per a un producte d’Alzheimer a l’estat per un pagament inicial de 45 milions d’euros. En concret, els títols de la companyia ja anoten una pujada del 4,36% a les 13.00 hores, fins a intercanviar-se a un preu de 9,82 euros.

Una ampliació de capital per innovar

Almirall ja va anunciar fa uns mesos que havia emès 24,39 milions de noves accions a un preu de 8,2 euros per títol, amb un descompte del 5,7% sobre el preu al qual van tancar les seves accions, en el marc de l’ampliació de capital per un import de gairebé 200 milions d’euros anunciat per la companyia biofarmacèutica. D’aquest preu de 8,2 euros per acció, 0,12 euros corresponen a l’import nominal i 8,08 euros a la prima d’emissió, segons els termes en els quals finalment es va desenvolupar aquesta operació i que van ser comunicats per Almirall a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La família Gallardo, titular indirecta d’aproximadament el 59,66% del capital social de la companyia, va subscriure 15,55 milions de noves accions a través de grup Plafín, filial propietat al 100% del grup Landon. D’aquesta manera, els Gallardo van elevar la seva participació accionarial a Almirall fins al 60,14% del capital social després de l’ampliació de capital.