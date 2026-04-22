La Pesta Porcina Africana torna a escampar-se i un nou municipi cau a la zona d’alt risc

Una de les grans crisis del govern de Salvador Illa és el brot de Pesta Porcina Africana (PPA); un brot que segueix escampant-se i que ha obligat a incloure un nou municipi dins la zona d’alt risc. En una atenció als mitjans feta des de la fira del peix i el marisc Seafood Expo Global celebrada a Barcelona i recollida per l’ACN el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació restringirà l’accés al medi natural al municipi de Castellbisbal, una mesura que arriba després que en la darrera setmana s’hagi detectat un cas positiu -entre els 16 detectats en els darrers set dies- en aquest municipi que fins ara formava part de la zona de baix risc.
L’entrada de Castellbisbal dins la zona d’alt risc implica que ja són els 19 municipis com Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal, l’enclavament de Barcelona i els accessos al Parc Natural de Collserola els que es troben dins la zona d’Alt Risc, mentre que molts altres municipis es mantenen dins de la zona infectada de baix risc.
El Govern anuncia una inversió milionària per reforçar la lluita contra la PPA
El conseller Ordeig també ha anunciat que des del departament d’Agricultura han activat un contracte d’emergència valorat en 7 milions d’euros que es destinarà a reforçar el dispositiu actiu contra la PPA. Segons el titular d’Agricultura l’activació d’aquest contracte permetrà que s’incorporin a la lluita contra la Pesta Porcina Africana fins a 170 nous efectius dels quals 40es desplegaran sobre el terreny la setmana vinent a més de 57 noves trampes i 51 vehicles tot terreny. Ordeig, a més, ha afegit que des de l’executiu català s’ha començat a sancionar aquelles persones que se salten les restriccions d’accés al medi natural en aquells municipis dins de la zona d’alt risc.